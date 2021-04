Sex & The City: Στο σίκουελ της σειράς θα συμμετέχουν και οι 28 εραστές της Carrie

Την Πέμπτη, οι φανατικοί του «Sex & The City» πανηγύρισαν από τη χαρά τους όταν ο ηθοποιός John Corbett αποκάλυψε ότι πρόκειται να επαναλάβει το ρόλο του πρώην αρραβωνιαστικιού της Carrie Bradshaw στην επερχόμενη νέα σεζόν της σειράς με τίτλο «And Just Like That».

Η σειρά του HBO ΜΑΧ θα αποτελείται από δέκα επεισόδια και οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την επιστροφή των περισσότερων βασικών χαρακτήρων, εκτός της Samantha Jones, που υποδυόταν η Kim Cattrall και του μεγάλου έρωτα της πρωταγωνίστριας που έπαιξε ο Chris Noth. Σύμφωνα λοιπόν με τους δημιουργούς της σειράς η Carrie στις έξι σεζόν - 94 επεισόδια - και στις δύο ταινίες είχε 28 εραστές.

Tο νέο κεφάλαιο του «Sex & The City» θα αποτελείται από συνολικά δέκα επεισόδια διάρκειας 30 λεπτών το καθένα και θα καταγράφει το πύρινο πέρασμα των τριών ηρωίδων στο κατώφλι των 50 ετών, αλλά και τη ζωή τους σε έναν νέο κόσμο, με νέους ήρωες και άλλα σημεία των καιρών.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν διχασμένη, με άλλους να εκφράζουν ενθουσιασμό και αδημονία για την επιστροφή των πολυαγαπημένων χαρακτήρων και άλλους να διατυπώνουν την εκτίμηση ότι η νέα σειρά θα είναι παρωχημένη και δεν πρόκειται να πάει καλά.