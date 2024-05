Μία αναδρομή σε όλες τις Ελληνικές συμμετοχές στην Eurovision: Από τη Μαρινέλλα έως το "Ζάρι" της Μαρίνας Σάττι

Η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει στο διαγωνισμό το 2001 και εκεί σαν να πατήθηκε ξανά το μαγικό κουμπί και το ενδιαφέρον του κόσμου άρχισε και πάλι να είναι πολύ μεγάλο για τη Γιουροβίζιον. Οι Antique (Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης) τραγούδησαν στην Κοπεγχάγη το «Die for you» και μπορεί να ήρθαν 3οι ωστόσο κατάφεραν το κομμάτι τους να θεωρηθεί το πιο αγαπημένο και δημοφιλές εκείνης της Γιουροβίζιον.

Ακολουθούν Μιχάλης Ρακιντζής και «S.A.G.A.P.O» (17ος) το 2002, η Μαντώ με το «Νever let you go» το 2003 (επίσης 17η), ήταν η χρονιά που κέρδισε η Τουρκάλα Σερτάμπ, ο Σάκης Ρουβάς με το «Shake it» στην Κωνσταντινούπολη το 2004 που έκλεψε τις εντυπώσεις και ήρθε 30ς ενώ τη νίκη πήρε η Ρουσλάνα από την Ουκρανία και το 2005 που στο Κίεβο η Έλενα Παραρίζου και το «Μy number one» πέτυχε αυτό που η χώρα μας είχε διακαή πόθο, να κερδίσει επιτέλους την Γιουροβίζιον και να φέρει το διαγωνισμό στην Ελλάδα και δη στην Αθήνα το Μάιο του 2006 όπου τη χώρα μας εκπροσώπησε η Άννα Βίσση με το «Everything» του Νίκου Καρβέλα και πήραμε την 9η θέση ενώ την πρωτιά είχαν πάρει τα «τέρατα» Λόρντι από την Φινλανδία.

Το 2007 πήγε Γιουροβίζιον ο Σαρμπέλ με το «Γεια σου Μαρία» και ήρθε 7ος, το 2008 ξαναπλησιάσαμε στη νίκη με την απίθανη Καλομοίρα που ήρθε 3η με το «My secret combination» ενώ το 2009 ο Σάκης Ρουβάς ξαναδοκίμασε τις δυνάμεις του στη Γιουροβίζιον με το πολυσυζητημένο «This is our night» και ήρθε 7ος, ήταν έτσι και αλλιώς η χρονιά του Νορβηγού Αλεξάντερ Ρίμπακ και του «Fairytale» που κέρδισε και μάλιστα με ρεκόρ ψήφων.

Το 2010 και με την οικονομική κρίση να ξεκινά στην Ελλάδα, η χώρα μας ως δια μαγείας συνεχίζει την καλή πορεία στο διαγωνισμό και να μπαίνει 10άδα. Εκείνη τη χρονιά ο Γιώργος Αλκαίος τραγουδά «Όπα» και οι Ευρωπαίοι τον ανταμείβουν με την 8η θέση (τον είδαμε σε συγκεντρωτικό βίντεο στη διάρκεια του φετινού α’ ημιτελικού). Το 2011 ο Κυπριακής καταγωγής Λούκας Γιώρκας feat. Stereo Mike εντυπωσιάζουν με το «Watch My Dance» του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη και η Ελλάδα παίρνει την 7η θέση ενώ το 2013 οι Koza Mostra μαζί με τον αείμνηστο ρεμπέτη Αγάθωνα με το «Alcohol is free» πάνε και άλλο ψηλότερα στην 6η θέση. Το 2012 είχε προηγηθεί η συμμετοχή της Ελευθερίας Ελευθερίου και του χορευτικού «Aphrodisiac» που αδικήθηκε και ήρθε 17ο ενώ την ίδια χρονιά την Κύπρο είχε εκπροσωπήσει η Ήβη Αδάμου.

Το 2014 ήταν η σειρά του «Rise up» των Freaky Fortune feat. RiskyKidd που αν και άρεσε ήρθε 20ο και το 2015 η μπαλάντα "One Last Breath" που ερμήνευσε η Μαρία Έλενα Κυριάκου πέρασε από τον ημιτελικό στον τελικό και ήρθε 19η με 23 βαθμούς.

Είναι μία άχαρη περίοδος που μάλιστα συζητιόταν η Ελλάδα να απέχει λόγω της κρίσης από τη Γιουροβίζιον. Τελικά επικράτησε η άποψη ας πηγαίνουμε να δίνουμε το παρών και μην είναι το αποτέλεσμα το καλύτερο δυνατό. Το 2016 η χώρα μας αποκλείστηκε και δεν μπήκε τελικό με το κομμάτι "Utopian Land" που έγραψε ο Βλαδίμηρος Σοφιανίδης και ερμήνευσε το συγκρότημα Argo.

Το 2017 πήγε η Deny με το «This is Love», σε μουσική σύνθεση-παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Romy Papadea & John Ballard, και η Ελλάδα πέρασε μεν στον τελικό αλλά στο τέλος κατέκτησε την 19η θέση με συνολικά 77 πόντους από επιτροπές και κοινό.

Το 2018 που η Ελένη Φουρέιρα με την Κύπρο και το «Fuego» λίγο έλλειψε να νικήσει (ήρθε 2η), η Ελλάδα έκανε μία αξιοπρεπή εμφάνιση με την Γιάννα Τερζή και το «Όνειρο μου» αλλά δεν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό, το δε 2019 η Κατερίνα Ντούσκα με το τραγούδι "Better Love", γραμμένο από την ίδια, τον Leon of Athens και τον Ντέιβιντ Σνέντον, πέρασαν τελικό στο Τελ Αβίβ αλλά πήραν την 21η θέση.

Το 2020 όπως όλοι θυμόμαστε η Γιουροβίζιον ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του covid-19, ωστόσο η νεαρή εκπρόσωπος μας, η χαριτωμένη Ελληνο-ολλανδή Στεφανία Λυμπερακάκη παρέμεινε ως εκπρόσωπος μας το 2021 με άλλο τραγούδι, το «Last dance», στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας & το αποτέλεσμα του τελικού ήταν σχεδόν ιδανικό: 10η θέση με 170 βαθμούς. Η Ελλάδα είχε να δει 10άδα από το 2013!

Το 2022 η Ελληνο-νορνηγίδα Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ και το όμορφο, ατμοσφαιρικό τραγούδι της "Die Together" κατέκτησαν την όγδοη (8η) θέση με 215 βαθμούς, ωστόσο πέρυσι το 2013, στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ο 16χρονος Βίκτωρ Βερνίκο Γιούργκενσεν επελέγη να μας εκπροσωπήσει με το τραγούδι "What They Say", το οποίο είχε γράψει ο ίδιος και το ατυχές αποτέλεσμα ήταν να μην περάσουμε στον τελικό και γενικά να θεωρείται όπως έχει γραφτεί το χειρότερο αποτέλεσμα – επίδοση μας στον Διαγωνισμό της Γιουροβίζιον.

Αυτά λοιπόν είπαμε να θυμηθούμε με την ευχή το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι με ρίζες και από το Σουδάν από την πλευρά του αείμνηστου πατέρα της, να τα παέι όσο καλύτερα και πιο ψηλά γίνεται!