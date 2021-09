Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Το είδωλο του mix & match υποκλίθηκε στο λιτό ανδρόγυνο κοστούμι

Μια σκηνή πικ- νικ στο Rockefeller Park της Νέας Υόρκης για τα γυρίσματα της συνέχειας του Sex & the City με τίτλο «And Just Like That» ήταν αρκετή για να στρέψει τα βλέμματα και πάλι στην φημισμένη γκαρνταρόμπα της πρωταγωνίστριας και παραγωγού Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η 56χρονη style icon φόρεσε ένα ανδρόγυνο κοστούμι σε χαλαρή γραμμή πραγματοποιώντας ένα πολύ απέριττο look συγκριτικά με τα σύνθετα outfits που συνηθίζει. Συγκεκριμένα ήταν ένα σύνολο από σταυρωτό σακάκι και φαρδύ παντελόνι σε μπορντό τόνο με αχνές ρίγες το οποίο συνδύασε αφαιρετικά με μαύρο μπλουζάκι και κλασικές μαύρες γόβες. Μόνο οι εσωτερικές τιράντες αντιπροσώπευαν την παιχνιδιάρικη, mix & match αισθητική που την καθιέρωσε. Γνωστά έντυπα έσπευσαν να εγκωμιάσουν την επιλογή του κοστουμιού, που είναι πλέον απαραίτητο κομμάτι της σύγχρονης και trendy ένδυσης της καθημερινότητας, ενώ η ιταλική Vogue έγραψε για ένα υποδειγματικό, «μεταβατικό» ντύσιμο του φθινοπώρου σε ένα χρώμα πολύ επίκαιρο. Αλλωστε όλη η παλέτα του καφέ και τα «παρακλάδια» του θα φορεθούν πολύ στο εξής. Γενικότερα όμως, μαζί με τον κότσο και το «αόρατο» μακιγιάζ, η Σάρα Τζέσικα λιγότερο «φλύαρη» στυλιστικά άρεσε πάρα πολύ. (Θυμηθείτε πως δεν πρέπει να ασφυκτιάτε μέσα σε τέτοια ρούχα, υιοθετήστε τα με oversized λογική.)