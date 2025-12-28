Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29-12-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
TOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΡΑΦΑΗΛΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ
{ΕΤΩΝ 86}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ , ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΠΠΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝ. ΚΑΦΙΡΗ
το γένος Βέρρα (ετών 58)
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 29/12/2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.
Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος
Τα παιδιά της: Μαργαρίτα, Ιωάννα & Χρήστος
Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Βασιλική Βέρρα
Ο εγγονός
Τα ανήψια της
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα – Τηλ.: 2610 324501
Β’ Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26910 27144
Κιν.: 6932 885964
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΤΟΥ
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 70
Κηδεύουμε την Δευτέρα 29-12-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡΑΛ.
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ
ΕΤΩΝ:97
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 29-12-2025 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στα Βραχνέικα Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Λευκή
Θεώνη & Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δανάη,Άρτεμις,Κωνσταντίνος, Μαρία-Νεφέλη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΛΑΤΑΡΑ } ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΙΝΑ
~•ΕΤΩΝ 86•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΑΤΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ }
~•ΕΤΩΝ 78•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/25 & ΩΡΑ 1:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
– ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΦΙΛ. ΣΕΡΕΠΙΣΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 / 12 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
