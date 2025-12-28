Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29-12-2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

TOΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ  29 – 12 – 2025  ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ 

Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ  Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ


Η  ΣΥΖΥΓΟΣ 

ΖΩΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΙΠΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΣ

 ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΡΑΦΑΗΛΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

 ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ

{ΕΤΩΝ 86}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ , ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΠΠΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ    ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝ. ΚΑΦΙΡΗ
το γένος Βέρρα (ετών 58)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 29/12/2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος

Τα παιδιά της: Μαργαρίτα, Ιωάννα & Χρήστος

Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Βασιλική Βέρρα

Ο εγγονός
Τα ανήψια της

Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα – Τηλ.: 2610 324501
Β’ Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26910 27144

Κιν.: 6932 885964

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΤΟΥ

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 

κιν 6932318103 

fax 2610 340871

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον     πολυαγαπημένο  μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ   ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  70

Κηδεύουμε την Δευτέρα  29-12-25 & ώρα  11 π.  μ. από τον Ιερό Ναό  Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡΑΛ.
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ:97

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 29-12-2025 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στα Βραχνέικα Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Λευκή
Θεώνη & Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δανάη,Άρτεμις,Κωνσταντίνος, Μαρία-Νεφέλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΛΑΤΑΡΑ }       ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΙΝΑ

~•ΕΤΩΝ 86•~ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΑΤΑΡΑ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ,  ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ } 

~•ΕΤΩΝ 78•~ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/25 & ΩΡΑ 1:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ   ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ           ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ,   ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΦΙΛ. ΣΕΡΕΠΙΣΟ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 / 12 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

