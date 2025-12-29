Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΡ. ΤΖΑΜΑΡΙΑ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Τρίτη 30-12-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα παιδιά της: Δανάη και Περικλής Μπαλτάς, Κατερίνα Μιχαλοπούλου
Τα εγγόνια της: Αλέξανδρος, Στέφανος, Γεωργία
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟ
ΠΑΠΑΔΑΤΟ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/12/2025 & ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ,
ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ
Η ΑΝΙΨΙΑ: ΝΤΟΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΚΙΜΩΝΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΚΙΔΟΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΚΙΚΗ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ, ΡΟΔΟΜΑΝΘΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΙΜΩΝΑΣ, ΚΙΜΩΝΑΣ & ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΡΑΝΙΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
(ΜΠΕΜΠΟΥΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ)
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΥΙΟ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 14:00 μ.μ
Η Μ Η Τ Ε Ρ Α:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ κ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥΛΑΤΟΣ, ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ κ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τ Α Α Ν Η Ψ Ι Α:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ κ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα ΝΙΚ. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 91•~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/12/25 & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
ΒΑΣΙΛΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ -31- ΠΑΤΡΑ, ΣΤΑΘ : 2610 430 141, ΚΙΝ: 6937 009 978 · 6989 381 813 · 6978 069 382
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑNΔΡΕΑ ΠΑΝ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
