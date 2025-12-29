Μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι στη Δυτική Αχαΐα με τους «Τεχνοβάτες» και τον Δράκο Λεβάρ

Σε μία μαγική χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση στην Κάτω Αχαΐα με τους «Τεχνοβάτες» και τον εντυπωσιακό δράκο «Λεβάρ» καλεί ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας μικρούς και μεγάλους την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 18.30, με αφετηρία την πλατεία Παπαγιαννοπούλου.

Πρόκειται για ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ταξίδι γεμάτο φαντασία, τέχνη και χαμόγελα.

Στην παράσταση «Τεχνοβάτες», μαριονέτες από κάθε γωνιά της Γης πρωταγωνιστούν και μας ταξιδεύουν από την Ανατολή έως τη Δύση, συνδυάζοντας μουσικές, χορούς, μαγικά τεχνάσματα και οφθαλμαπάτες. Οκτώ περίτεχνες μαριονέτες μεγάλων διαστάσεων (από 1,10 μ. έως 2 μ.), πλαισιωμένες από εντυπωσιακά σκηνικά μήκους 6 μ. και ύψους 2 μ., συνθέτουν ένα φαντασιακό και πολυπολιτισμικό σύμπαν, όπου η ψυχαγωγία συναντά τη δυναμική του θεάτρου μαριονέτας.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον «Λεβάρ, έναν δράκο συναισθήματα γεμάτο», σε μια μαγική περιπλάνηση στον μύθο και τη φαντασία. Ο Λεβάρ, που εδώ και αιώνες ταξιδεύει στους μύθους και τους συμβολισμούς δεκάδων πολιτισμών, έρχεται κοντά μας ως μια εντυπωσιακή γιγαντόκουκλα, έτοιμος να ταξιδέψει –μαζί με– το κοινό σε φαντασιακούς κόσμους. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό λευκό δράκο ύψους 3 μέτρων και μήκους 4,20 μέτρων, που προκαλεί τον ενθουσιασμό μικρών και μεγάλων, μέσα από την αισθητική, το μέγεθος και την κατασκευαστική του αρτιότητα, παρασύροντας το κοινό σε έναν κόσμο όπου οι θρύλοι γίνονται πραγματικότητα.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προσκαλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να ζήσουν μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εμπειρία, όπου η τέχνη του θεάτρου μαριονέτας συναντά τη μαγεία των Χριστουγέννων και μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε σκηνή φαντασίας, χαράς και δημιουργίας.