Πάτρα: Η στιγμή που αυτοκίνητο συγκρούεται με απορριμματοφόρο, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο - ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε απορριμματοφόρο στην Πάτρα το πρωί του Σαββάτου (27.12.25) καταγράφεται σε βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη στις 08:00 το πρωί όταν απορριμματοφόρο του δήμου Πατρέων σταμάτησε στην οδό Κορίνθου και δύο εργαζόμενοι κατέβηκαν για να αδειάσουν τον κάδο που βρίσκεται εκεί.

Ανυποψίαστοι οι δύο εργαζόμενοι βλέπουν ξαφνικά ένα μαύρο αυτοκίνητο να «καρφώνεται» πάνω στο απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου ενώ από τύχη αποφεύχθηκε η τραγωδία.