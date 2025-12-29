Πάτρα: Στήθηκαν οι μποναμάδες στην Τριών Ναυάρχων- Η γειτνίαση με τους κάδους- ΦΩΤΟ

Από τις 28 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η προσέλευση του κόσμου στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη των μποναμάδων στην Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα.

«Η εμποροπανήγυρη πραγματοποιείται από τις 28 έως τις 31 Δεκεμβρίου και αποτελεί παραδοσιακή βόλτα για μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας το έθιμο με το χριστουγεννιάτικο κλίμα της πόλης. Οι πρώτοι πάγκοι στήθηκαν χθες (28/12) και συνολικά υπάρχουν 60 άδειες θέσεις», αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Διονύσης Πλέσσας.

Καθαριότητα και σκουπίδια

Ο Αντιδήμαρχος σημειώνει ότι «κάποιοι πάγκοι βρίσκονται κοντά σε γεμάτους κάδους απορριμμάτων, ωστόσο η Διεύθυνση Καθαριότητας θα επιλύσει άμεσα την κατάσταση. Στόχος μας είναι οι χώροι γύρω από τους πάγκους να παραμένουν καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης», τονίζει.

Κίνηση και προσέλευση του κόσμου

«Ήδη από τις 28 Δεκεμβρίου οι πολίτες ξεκίνησαν να επισκέπτονται την Τριών Ναυάρχων για βόλτα και αγορές παιχνιδιών, κοσμημάτων, γλυκισμάτων και άλλων ειδών δώρων. Ιδιαίτερα στις 29 και 30 Δεκεμβρίου αναμένεται μεγάλη προσέλευση, με παραδείγματα προηγούμενων ετών όπου ο κόσμος πήγαινε ακόμη και 20 λεπτά πριν την αλλαγή του χρόνου» αναφέρει ο κ. Πλέσσας.

Η σημασία της παράδοσης

Η εμποροπανήγυρη των μποναμάδων παραμένει κομμάτι της πολιτιστικής κουλτούρας της Πάτρας και προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες της περιοχής. «Το έθιμο αποτελεί μια ευκαιρία για τον κόσμο να απολαύσει την παράδοση και ταυτόχρονα να χαρεί την εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης», επισημαίνει ο Διονύσης Πλέσσας.