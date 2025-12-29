Τα αλκοτέστ έπιασαν και οδηγό σε ηλεκτρικό πατίνι: Της έβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, της πήραν και το δίτροχο

Χιλιάδες ήταν τα αλκοτέστ που έγιναν άλλο ένα βράδυ στην οδό Πανεπιστημίου και άλλα σημεία της πρωτεύουσας.

Στην Πανεπιστημίου, μάλιστα, οι αστυνομικοί της Tροχαίας βρήκαν να έχει κάνει κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το όριο και μια οδηγό... ηλεκτρικού πατινιού!

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η γυναίκα αναβάτης εντοπίστηκε στον προέλεγχο, με την κατανάλωση αλκοόλ να επιβεβαιώνεται και με το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε. Κατά την ίδια πηγή το αλκοόλ μετρήθηκε στην πρώτη βαθμίδα.

Αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να της επιβάλουν πρόστιμο 350 ευρώ αλλά και να καλέσουν γερανό της τροχαίας για να απομακρύνει το πατίνι.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπου 2.500 ελέγχους που έγιναν μέσα σε τέσσερις ώρες στην Πανεπιστημίου, υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν μόλις 11 οδηγοί.