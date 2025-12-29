Η Πάτρα στο επίκεντρο της συμπεριληπτικής τέχνης

Η Πάτρα φιλοξένησε ένα ιστορικό πολιτιστικό γεγονός, ενόψει της παγκόσμιας ημέρας αναπηρίας, την πρώτη πλήρως συμπεριληπτική ποιητική παρουσίαση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με αφορμή την έκδοση «Εκ Βακχείας Μονογένεση» της ποιήτριας Σοφίας Δευτερίγου, πρωτοβουλία της Starthands και των Εκδόσεων Κάκτος.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ευρωπαϊκό ορόσημο καθολικής πρόσβασης στην τέχνη, συνδυάζοντας ποίηση, τεχνολογία, μουσική και τεχνητή νοημοσύνη. Τη βραδιά άνοιξε η δημοσιογράφος Ευτυχία Λαμπροπούλου, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ερμηνεία του Εθνικού Ύμνου από τη σοπράνο Άννυ Φασσέα και η απαγγελία του νέου ποιήματος της δημιουργού «Για την Σημαία Μου» από τον μαθητή Σαράντο Φωτόπουλο, με παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική.

Συμβολικό αποκορύφωμα υπήρξε η συνάντηση της ποιήτριας με τη Sophia Robot, στέλνοντας μήνυμα για το μέλλον της συμπεριληπτικής γνώσης και της ανθρωπιάς.

Συγχαρητήριο μήνυμα για το πρώτο ελληνικό παράδειγμα συμπεριληπτικής έκδοσης απέστειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας την σημασία και την αναγκαιότητα, ενώ ξεχώρισε το μήνυμα του Ευάγγελου Βενιζέλου για την διαφορετικότητα και την αναπηρία.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Περικλής Ρίπισης (εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών), η Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας Πατρέων Βίβιαν Σαμούρη, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Δυτικής Ελλάδας Γεωργία Ντάτσικα, η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη, ο τέως Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος, η Πρόεδρος του MEP HELLAS Έστερ Παπανικολάου και ο διοικητικός σύμβουλος Πάρης Τσουμάνης, καθώς και ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ Γιώργος Καρβουνιάρης.

Ομιλίες πραγματοποίησαν η Ανδριανή Μανέττα CEO VICTURIOUS NETWORK, η εκπαιδευτικός Αντιγόνη Σωτηρχοπούλου, η Αγγελική Νικολοπούλου, Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρήκοων Πάτρας, ο πρώην Πρύτανης και Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Γιώργος Παναγιωτάκης, ο Μίμης Σκαναβής εκ μέρους της κοινότητας των κωφών Ν. Αχαΐας και η Αναστασία Μανωλοπούλου – Νικολοπούλου και η αδελφική φίλη της ποιήτριας Αμαλία Κολιά.

Συμμετείχαν με πρότυπες απαγγελίες οι : Ραδάμανθυς Αναστασάκης, Γιούλικα Σκαφιδά, Θεοδώρα Σιάρκου και Κωστής Σαββιδάκης, με παράλληλη μετάδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η «Εκ Βακχείας Μονογένεση», πλήρως προσβάσιμη σε Braille, νοηματική, audio και ψηφιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο σε κάθε αναγνώστη, καθιερώνει την Πάτρα ως πόλη-σύμβολο πολιτισμού, ισότητας και δημοκρατίας.