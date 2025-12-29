Περού: 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ βόρεια της Λίμα

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Ο σεισμός στο Περού σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτίρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.