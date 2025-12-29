Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Περού: 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ βόρεια της Λίμα

REUTERS/Miguel Gutierrez

REUTERS/Miguel Gutierrez

Ζημιές σε σχολεία και σπίτια

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Ο σεισμός στο Περού σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτίρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, από τα δυτικά παράλια της αμερικανικής ηπείρου ως την ανατολική Ασία.

Το 1970, το κράτος των Άνδεων είχε υποστεί έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων 100 χρόνων, με 67.000 νεκρούς στον νομό Άνκας.

Ειδήσεις Τώρα

Οι σκοτεινές πλευρές της Μπριζίτ Μπαρντό

Δυτική Ελλάδα: Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις - Κλειστοί δρόμοι και ισχυρά μπλόκα

Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με «μαϊμού» αξιωματούχο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Περού

Ειδήσεις