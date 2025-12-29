Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με «μαϊμού» αξιωματούχο

Σημαντική υπόθεση πολύχρονης απάτης με πανελλαδικές διαστάσεις εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές, με επίκεντρο και την Αχαΐα, καθώς μεταξύ των περιοχών όπου καταγράφηκαν θύματα περιλαμβάνεται και η Πάτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 27 περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα από το 2009 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, σε βάρος πολιτών στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα, καθώς και σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πολύμηνη προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχαν καταθέσεις θυμάτων, ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2025 για αντιποίηση αρχής.

Πώς δρούσε ο 47χρονος

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 47χρονος κατηγορούμενος παρουσιαζόταν, ανάλογα με την περίπτωση, ως αστυνομικός, στέλεχος της Interpol, υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, της Βουλής των Ελλήνων ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. Επικαλούμενος ανύπαρκτες διασυνδέσεις με πρόσωπα υψηλού κύρους, κατάφερνε να πείθει τα θύματά του —μεταξύ αυτών και πολίτες στην Αχαΐα— να του καταβάλουν χρηματικά ποσά για δήθεν διευθετήσεις υποθέσεων ή παροχή «υπηρεσιών».

Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο 47χρονος φέρεται να εμπλέκεται και σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, είτε για να αποτρέψει την υποβολή καταγγελιών σε βάρος του, είτε για να ματαιώσει τη διεκδίκηση χρημάτων που είχε αποσπάσει.

Έρευνες και κατηγορίες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε κατοικίες όπου διαμένει ο κατηγορούμενος στη Σάμο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με ηλεκτρονικές πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές.

Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της απάτης, της αντιποίησης αρχής, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι Αρχές ταυτοποίησαν και την εμπλοκή επτά ακόμη ατόμων, που φέρονται να είχαν ρόλο συνεργών στη δράση του 47χρονου.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων, μεταξύ των οποίων εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις στην Αχαΐα.















