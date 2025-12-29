Μπήκαμε στην ψυχιατρική κλινική του Ρίου - Αυτά που είδαμε και ακούσαμε μας εξέπληξαν - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Πως είναι στο μεταξύ η συμβίωση με τους άλλους νοσηλευόμενους και γενικότερα η καθημερινότητά τους;

Το thebest μετά από σχετική άδεια βρέθηκε στους χώρους της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου του Ρίου . Εκεί όπου μεταφέρονται άνθρωποι με ψυχιατρικά προβλήματα, ώστε να εξεταστούν, να νοσηλευτούν και να επανενταχτούν. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε ήταν μια γιορτή στο πνεύμα των ημερών με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ακόμη καραόκε στο οποίο συμμετείχαν γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ακόμη και κάποιοι νοσηλευόμενοι.

Κάνοντας ρεπορτάζ σε μια ψυχιατρική κλινική , περιμένεις να ακούσεις άλλους ήχους ή και καθόλου, πίσω από τις κλειδωμένες για ασφάλεια πόρτες , ωστόσο αυτό που ακούσαμε πριν μπούμε και είδαμε μπαίνοντας μέσα στον θάλαμο, ήταν τελείως διαφορετικό από ότι ίσως αναμέναμε .

Εκτός των θαλάμων οι περίπου 20 νοσηλευόμενοι στην Ψυχιατρική του ΠΓΝΠ στο Ρίο, έχουν τη δυνατότητα να προαυλίζονται σε έναν χώρο που οριοθετείται με κιγκλιδώματα για λόγους ασφαλείας. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι νοσηλευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους δικούς τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση.

Το σημαντικότερο απ όλα όμως είναι πως εκεί γίνονται δραστηριότητες για την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των ατόμων.

Στην ψυχιατρική του Ρίου σήμερα νοσηλεύονται τόσο νεαρά άτομα, όσο ενήλικες και ηλικιωμένοι. Η εμπλοκή τον τελευταίο 1,5 χρόνο του τμήματος φυσικοθεραπείας του πανεπιστημίου Πατρών στο ημερήσιο πρόγραμμα των νοσηλευομένων, έχει δώσει μια μεγάλη ώθηση στο επιστημονικό έργο της κλινικής.

Η φυσικοθεραπεία για την ψυχική υγεία χρησιμοποιεί τη σωματική δραστηριότητα, την κίνηση και την επίγνωση του σώματος για να βελτιώσει τη σωματική και ψυχική ευεξία, μειώνοντας άγχος, κατάθλιψη και διαχειριζόμενη σωματικά συμπτώματα που συνοδεύουν ψυχικές διαταραχές (όπως κατάθλιψη, άγχος, διατροφικές διαταραχές κ.α.).

Στο ρεπορτάζ μας μιλούν με τη σειρά που εμφανίζονται η νοσηλεύτρια της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΠ Γαρυφαλιά Σπυροπούλου, η αναπληρώτρια προϊσταμένης της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΠ Κλεοπάτρα Διαμαντή, η ειδικευόμενη ψυχιατρικής Μελίνα Μερκούρη, η υποψήφια διδάκτωρ φυσικοθεραπείας Ευτυχία Νάστου και η πρόεδρος του τμήματος φυσικοθεραπείας, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος και αρμόδια για το μάθημα της κλινικής νευρολογικής φυσικοθεραπείας, Σοφία Λαμπροπούλου.