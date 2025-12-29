Πάτρα: Ταξίδι με… ταλαιπωρία! Επιβάτες εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες- Xωρίς στέγαστρο και παγκάκι η στάση του ΚΤΕΛ στην Μαιζώνος- ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οι επιβάτες του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, στη στάση της οδού Μαιζώνος, έξω από το ΠΙΚΠΑ Πατρών, η οποία παραμένει χωρίς κουβούκλιο και παγκάκι μετά την ανάπλαση των πεζοδρομίων που πραγματοποίησε ο Δήμος Πατρέων.

Κατά τη διάρκεια των έργων, το υπάρχον στέγαστρο και το παγκάκι απομακρύνθηκαν, ωστόσο, δεν επανατοποθετήθηκαν ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι μια στάση- «φάντασμα», που δεν προσφέρει καμία απολύτως προστασία ή στοιχειώδη εξυπηρέτηση στους επιβάτες.

Η συγκεκριμένη στάση εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών, ηλικιωμένους, παιδιά και οικογένειες, που μετακινούνται προς τη Δυτική Αχαΐα. Οι επιβάτες είναι αναγκασμένοι να περιμένουν όρθιοι τα λεωφορεία, εκτεθειμένοι στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τον χειμώνα στο κρύο και τη βροχή, ενώ τους θερινούς μήνες -που ακολουθούν- στη ζέστη και στον καύσωνα, χωρίς ίχνος σκίασης.

Οι επιβάτες κάνουν λόγο για μια αδικαιολόγητη παράλειψη, τονίζοντας ότι η ανάπλαση των πεζοδρομίων, αντί να βελτιώσει την καθημερινότητα, στην προκειμένη περίπτωση την επιβάρυνε. Ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποκατασταθεί η στάση με την τοποθέτηση κουβουκλίου και παγκακιού, όπως επιβάλλεται για ένα τόσο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο, προκειμένου να πάψει η ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά όσοι τη χρησιμοποιούν.