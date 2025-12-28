Πάτρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο οδηγός που συγκρούστηκε το πρωί του Σαββάτου με απορριμματοφόρο

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με απορριμματοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο που βρισκόταν σε στάση, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό υπαλλήλου της υπηρεσίας καθαριότητας.

Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

