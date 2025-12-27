Back to Top
Πάτρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο οδηγός που συγκρούστηκε το πρωί του Σαββάτου με απορριμματοφόρο

Στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου

Ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με απορριμματοφόρο στο κέντρο της Πάτρας, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο, συνελήφθη από την Αστυνομία. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η πρώτη ενημέρωση για το τροχαίο ατύχημα:

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβατικό όχημα προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο που ήταν προσωρινά σταθμευμένο στο σημείο για την αποκομιδή απορριμμάτων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε εργαζόμενος στην καθαριότητα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Λόγω του ατυχήματος, η οδός Κορίνθου παρέμεινε κλειστή για την κυκλοφορία, ενώ στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

