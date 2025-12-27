Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ανοιχτά της βορειοανατολικής Ταϊβάν- ΒΙΝΤΕΟ

ο εστιακό βάθος εκτιμάται στα 67,5 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Σάββατο περίπου 31 χιλιόμετρα ανοιχτά από την παραθαλάσσια πόλη Γιλάν, στη βορειοανατολική Ταϊβάν.
Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 67,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05 (τοπική ώρα, 17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.
Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.
Η εταιρεία TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών της στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, όπου βρίσκεται η έδρα της, εκκενώθηκε λόγω του σεισμού, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Ο σεισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών.
Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.
Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr