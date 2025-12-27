Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ανοιχτά της βορειοανατολικής Ταϊβάν- ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Σάββατο περίπου 31 χιλιόμετρα ανοιχτά από την παραθαλάσσια πόλη Γιλάν, στη βορειοανατολική Ταϊβάν.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 67,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.



Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05 (τοπική ώρα, 17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.