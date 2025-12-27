Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τη μεγάλη Περιμετρική- Θα παραμείνει κλειστή έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Η κίνηση από και προς την Αθήνα γίνεται πλέον μόνο μέσω της πόλης της Πάτρας.

Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) οι αγρότες έκλεισαν και πάλι την Περιμετρική της Πάτρας. Το μπλόκο, που διατηρείται για 21η ημέρα, είχε μέχρι τώρα ανοίξει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από τις παραμονές των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, από σήμερα Σάββατο η Περιμετρική θα παραμείνει κλειστή έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε θα ανοίξει ξανά μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Κινητοποίηση Μπλόκα Περιμετρική Πατρών

Ειδήσεις