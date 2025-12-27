Back to Top
Γουατεμάλα: Πολύνεκρο δυστύχημα- Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι, δεκάδες νεκροί και τραυματίες

11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί έχασαν τη ζωή τους

Πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, όταν λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε φαράγγι. Σύμφωνα με τις αρχές, η πτώση στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

«Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα, 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάντο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι περίπου 19 τραυματίες μετεφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία.

 

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία νωρίς σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο μέσα στο φαράγγι με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται να διασώσουν τα θύματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα Σολόλα, μεταξύ των 172ου και 174ου χιλιομέτρων, μια περιοχή γνωστή για την πυκνή ομίχλη που επικρατεί η οποία μειώνει την ορατότητα για τους οδηγούς.

