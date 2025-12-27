Γουατεμάλα: Πολύνεκρο δυστύχημα- Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι, δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, όταν λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε φαράγγι. Σύμφωνα με τις αρχές, η πτώση στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

«Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα, 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάντο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι περίπου 19 τραυματίες μετεφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία.