Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Ξανά στην αγκαλιά του Εινταν Σο η αγαπημένη μας Carrie;

Η αξεπέραστη τηλεοπτική ηρωίδα Carrie σε ώριμη πλέον ηλικία και έχοντας πλέον χηρεύσει από τον Big, δεν λέει να ξεφύγει από το παρελθόν. Τις φήμες περί αναζωπύρωσης ενός άλλου μεγάλου έρωτα της αγαπημένης νεουορκέζας που ενσαρκώνει η 57χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου του And Just Like That, του sequel δηλαδή του Sex and The City.

Βλέπουμε λοιπόν την Carrie να περπατάει ντυμένη πολύ χρωματιστά στο κέντρο της μεγαλούπολης, έχοντας στο πλευρό της τον Εινταν Σο, το σχεδιαστή επίπλων που είχε αρραβωνιαστεί αλλά τελικά αρνήθηκε να παντρευτεί στα νιάτα της.

Στην επίσημη σελίδα της σειράς στο Instagram αναρτήθηκαν συγκεκριμένα πέντε πόζες τους, στις οποίες φαίνονται να περπατούν χέρι, χέρι. «Σσσ. Μην το πείτε σε κανέναν» αναφέρεται στη λεζάντα.Αν και δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση για τον ρόλο του Εινταν, οι έως τώρα πληροφορίες λένε πως θα συμμετέχει σε αρκετά από τα επεισόδια. Θυμίζουμε πως τον υποδύεται ο Τζον Κορμμπέτ που είχε παίξει και στην κωμωδία «Γάμος αλά ελληνικά» με τη Νία Βαρντάλος. Στο κατώφλι των 62 του χρόνων, ο γοητευτικός ηθοποιός και τραγουδιστής της κάντρι, είναι παντρεμένος με την αλλοτινή σεξοβόμβα Μπο Ντέρεκ. Ο γάμος τους έγινε μόλις πρόπερσι αλλά ζουν μαζί σε ράντσο σχετίζονται εδώ και μια εικοσαετία!