Mπρουκ Σιλντς στο Νιάρχος: «Ωρίμασα νωρίτερα για να κρατήσω ζωντανή την αλκοολική μητέρα μου»

Καταχειροκροτήθηκε για την ειλικρίνεια, την αμεσότητα, την αισιοδοξία και την εξομολογητική της διάθεση η αμερικανίδα star και τιμώμενη special guest του συνεδρίου Marie Claire Power Trip, Μπρουκ Σιλντς στο Νιάρχος. Κατέφθασε στην Αθήνα ως πρέσβειρα των διεκδικήσεων των γυναικών μέσα από τη νέα της οργάνωση Beginning is Now, επισκέφθηκε την Ακρόπολη και μίλησε επί σκηνής με την editor in chief Γαλάτεια Λασκαράκη. Η δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, η μητρότητα, η φιλία, η υγεία και η γυναικεία ενδυνάμωση κυριάρχησαν θεματικά στα λεγόμενά της.

Ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η μητέρα μου με προστάτευε στις οντισιόν, όλες τη φοβόντουσαν και καλά έκαναν, θα τους είχε σκοτώσει! Το εκτιμώ ότι ήταν τόσο προστατευτική, γιατί κατάφερα να βρω χαρά από την ηθοποιία. Το πιο δύσκολο ήταν να αγαπάω μια αλκοολική. Ήταν τόσο ανασφαλής η ίδια και γι’ αυτό έπινε τόσο, το μόνο που ήθελα για εκείνη ήταν να πιστέψει στον εαυτό της, ότι ήταν υπέροχη. Το ότι ωρίμασα νωρίτερα δεν είχε να κάνει με τη σόουμπιζ, αλλά ότι έπρεπε να κρατήσω ζωντανή τη μητέρα μου, που ήταν μια αλκοολική μονογονέας»

«Είχα ευτυχώς πάντα γύρω μου ανθρώπους απλούς, ήταν σημαντική η εκπαίδευσή μου. Είχα αυτή την ισορροπία, δεν πήγα μόνη μου στο Χόλιγουντ. Χόρευα κάποιες ώρες, αλλά στις έντεκα η ώρα το βράδυ ήμουν σπίτι. Οι φίλοι μου έπαιζαν ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, κι εγώ έπαιζα με αστέρες του κινηματογράφου! Δεν ένιωσα ποτέ να είναι έτσι η δική μου πραγματικότητα. Αν δεν είχα πάει στο πανεπιστήμιο, δεν θα είχα επιβιώσει στη σόου μπιζ. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον να με προσλάβουν, μετά το πανεπιστήμιο, αλλά σημασία είχε ότι είχα πάρει την εκπαίδευση»