Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 31/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΡΟΥΒΑΛΗ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Τετάρτη 31 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΒΑΛΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΦΑΙΔΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

----------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,

αδελφό,παππού & θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΡΙΒΗΛΑ

ΕΤΩΝ:89

Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 31-12-2025 και ώρα 12.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης στην Δροσιά Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ελισάβετ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Διονύσιος & Μαρία Δριβήλα,

Παναγιώτης & Βασιλική Δριβήλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Βασίλειος,Ελισάβετ,

Κωνσταντίνα,Ελισάβετ,Βασίλειος,Σπύρος,

Μαρία-Σωσάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος & Ειρήνη Δριβήλα,

Σταυρούλα{χήρα} Γεωργ. Ξύνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Δημ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

== ΕΤΩΝ 30 = =

Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και Ώρα 3:00 μ.μ. εκ της οικίας μας και του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάππα Αχαΐας και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ- Μαρία (Χήρα) Δημ. Παπαζαφείρη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Αγγελική & Άγγελος Αντωνόπουλος Άκης Παπαζαφείρης

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ Σοφία Δημοπούλου

ΟΙ ΘΕΙΟΙ/ΕΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 59)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN TETAΡTH 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΕΝΝΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ

(ΕΤΩΝ 79)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31- 12 - 2025 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΜΑΡΘΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΜΑΡΙΑ ,

ΚΩΝ/ΝΑ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------------