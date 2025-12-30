Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 31/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΡΟΥΒΑΛΗ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Τετάρτη 31 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΒΑΛΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΦΑΙΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,
αδελφό,παππού & θείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΡΙΒΗΛΑ
ΕΤΩΝ:89
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 31-12-2025 και ώρα 12.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης στην Δροσιά Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ελισάβετ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Διονύσιος & Μαρία Δριβήλα,
Παναγιώτης & Βασιλική Δριβήλα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Βασίλειος,Ελισάβετ,
Κωνσταντίνα,Ελισάβετ,Βασίλειος,Σπύρος,
Μαρία-Σωσάννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος & Ειρήνη Δριβήλα,
Σταυρούλα{χήρα} Γεωργ. Ξύνα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Δημ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
== ΕΤΩΝ 30 = =
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και Ώρα 3:00 μ.μ. εκ της οικίας μας και του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάππα Αχαΐας και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ- Μαρία (Χήρα) Δημ. Παπαζαφείρη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
Αγγελική & Άγγελος Αντωνόπουλος Άκης Παπαζαφείρης
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ Σοφία Δημοπούλου
ΟΙ ΘΕΙΟΙ/ΕΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26230 73 685 / ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6989 38 31 29
www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected]
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
-------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 59)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN TETAΡTH 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΕΝΝΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
-------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31- 12 - 2025 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΜΑΡΙΑ ,
ΚΩΝ/ΝΑ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr