Tζένιφερ Ανιστον: Η άφθαστη girly φιγούρα και το κουτσομπολιό περί Μπραντ με τη Γκουίνεθ

Πέρασαν 20 χρόνια από το επίπονο διαζύγιό της και ξανάγινε εξώφυλλο του Vanity Fair
Eπέστρεψε ως cover star του περιοδικού Vanity Fair η δημοφιλής Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ Ανιστον.
Με τίτλο «Zen and the Art of Being Jennifer Aniston» το ονομαστό έντυπο προβάλλει την cool προσωπικότητά της αλλά και τη νεανική της εικόνα, που φαντάζει ακόμα κοριτσίστικη.
Όπως ομολόγησε η 56χρονη Ανιστον έχει συμβιβαστεί με το «σεισμό» που είχε προκαλέσει η είδηση του χωρισμού της από τον γόη του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ. «Το θέμα ήταν πολύ πικάντικο για τον κόσμο» δήλωσε στη συνέντευξή της. «Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερες, είχαν τα ταμπλόιντ» συμπλήρωσε μνημονεύοντας την ευάλωτη περίοδο (2005) που ο πρώην σύζυγός της την εγκατέλειψε για την Αντζελίνα Τζολί.
Πάντως όπως αποκάλυψε παραμένει φίλη με τον πρώην της και συχνά τον κουτσομπολεύει με την Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία επίσης διατηρούσε σχέση μαζί του. «Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε; Κορίτσια είμαστε» ανέφερε στο περιοδικό.
Το εντυπωσιακό εξώφυλλο
Η συνέντευξη γράφει βέβαια και για τηνθρυλική σειρά «Friends» που την καθιέρωσε αλλά και τον πρόσφατο ρόλο της ως Alex Levy στο πολυσυζητημένο «The Morning Show». Λέει ακόμα πως ο χαμός του Μάθιου Πέρι τη σημάδεψε. Ωστόσο η Ανιστον παραδέχεται: «Υπάρχει ένα κομμάτι μου που πιστεύει πως τώρα είναι καλύτερα - χαίρομαι που έφυγε από αυτόν τον πόνο».
Την βλέπουμε με αξιοζήλευτη σιλουέτα να προβάρει τα πιο σύγχρονα looks της φθινοπωρινής μόδας. Μια από τις καλύτερες φίλες της είναι η Σάντρα Μπούλοκ. Μαζί της μοιράζεται φόβους και αγωνίες- και οι δυο δίνουν το περιθώριο στα πιο ανθρώπινα και καθημερινά πράγματα της ζωής.
Ακόμα και η έπαυλή της στο Λος Λος Άντζελες, αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν είναι μεγαλομανής αλλά χαρακτηρίζεται από κομψότητα και απλότητα. Αποπνέει χαλαρότητα και γαλήνη, «χωρίς εντάσεις» όπως ισχυρίζεται η ίδια.
Outfit Saint Laurent by Anthony Vaccarello, παπούτσια Manolo Blahnik, δαχτυλίδι Bulgari High Jewelry
Με σύνολο Gucci, παπούτσια Giuseppe Zanotti και δαχτυλίδι Bulgari High Jewelry
Οικολογική γούνα Rabanne, lingerie by Araks, πέδιλα Gianvito Rossi, δαχτυλίδι Bulgari
Φόρεμα Balenciaga, δαχτυλίδι Van Cleef & Arpels
Με Schiaparelli dress
