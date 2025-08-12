Tζένιφερ Ανιστον: Η άφθαστη girly φιγούρα και το κουτσομπολιό περί Μπραντ με τη Γκουίνεθ

Eπέστρεψε ως cover star του περιοδικού Vanity Fair η δημοφιλής Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ Ανιστον.

Με τίτλο «Zen and the Art of Being Jennifer Aniston» το ονομαστό έντυπο προβάλλει την cool προσωπικότητά της αλλά και τη νεανική της εικόνα, που φαντάζει ακόμα κοριτσίστικη.

Όπως ομολόγησε η 56χρονη Ανιστον έχει συμβιβαστεί με το «σεισμό» που είχε προκαλέσει η είδηση του χωρισμού της από τον γόη του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ. «Το θέμα ήταν πολύ πικάντικο για τον κόσμο» δήλωσε στη συνέντευξή της. «Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερες, είχαν τα ταμπλόιντ» συμπλήρωσε μνημονεύοντας την ευάλωτη περίοδο (2005) που ο πρώην σύζυγός της την εγκατέλειψε για την Αντζελίνα Τζολί.

Πάντως όπως αποκάλυψε παραμένει φίλη με τον πρώην της και συχνά τον κουτσομπολεύει με την Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία επίσης διατηρούσε σχέση μαζί του. «Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε; Κορίτσια είμαστε» ανέφερε στο περιοδικό.