Η τραγωδία που έκανε τον Τζόρτζιο Αρμάνι αδιάφορο για τον έρωτα

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο Ιταλός μόδιστρος διεθνούς φήμης, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και είχε αναγκαστεί να ακυρώσει μια σειρά επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο σχεδιαστής, παρά την παγκόσμια επιτυχία του ως επικεφαλής ενός οίκου μόδας με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, είχε ομολογήσει πως ήταν «λίγο αδιάφορος» για τον έρωτα σε μια συγκινητική συνέντευξη που έδωσε μόλις ένα χρόνο πριν από το θάνατό του.

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας, είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες, αλλά παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με τη σεξουαλικότητά του και σχολίασε τις σχέσεις του μόνο λίγες φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Την Πέμπτη ανακοινώθηκε ότι ο Αρμάνι απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ενώ ο οίκος μόδας εξέφρασε την «απέραντη θλίψη» του για την απώλειά του. Πριν από το θάνατό του, ο σχεδιαστής διατηρούσε στενή σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη και δεξί του χέρι, Λέο Ντελ ‘Όρκο, ενώ μιλούσε δημοσίως για τη «βαθιά αγάπη» τους.

Ωστόσο, σε μια σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sela πέρυσι, ο σχεδιαστής παραδέχτηκε ότι αισθάνεται «λίγο αδιάφορος» για τον έρωτα. Σύμφωνα με την Daily Mail, τα σχόλιά του πιθανότατα αναφέρονταν στον μακροχρόνιο σύντροφό του Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος απεβίωσε από ασθένεια σχετιζόμενη με το AIDS το 1985, αφήνοντας τον σχεδιαστή με την αίσθηση ότι είχε χάσει «ένα μέρος» του εαυτού του. Ήταν ο Γκαλεότι ο άνθρωπος που ενθάρρυνε τον γίγαντα της μόδας να εισέλθει στον κλάδο μετά την πρώτη τους συνάντηση το 1966, με τον Αρμάνι να λανσάρει τη δική του μάρκα το 1975.

«Στη ζωή μου είχα γυναίκες και μερικές φορές άντρες»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν γνωστός για την εχεμύθεια του όσον αφορά την προσωπική του ζωή, δίνοντας μόνο λίγες συνεντεύξεις που έριχναν φως στις ερωτικές του σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Όπως συνόψισε εν συντομία σε συνέντευξή του στο Vanity Fair το 2000, είπε: «Στη ζωή μου είχα γυναίκες και μερικές φορές άντρες».

Σε συνέντευξη που έδωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sela πέρυσι, αποκάλυψε ότι είχε για πρώτη φορά στη ζωή του σεξουαλική επαφή με μια κοπέλα στο σχολείο, αλλά παραδέχτηκε ότι «δεν ήταν ακριβώς η καλύτερη εμπειρία». Αν και δεν διευκρίνισε πότε, είπε ότι ερωτεύτηκε για πρώτη φορά έναν άνδρα που ήταν ένας από τους ηγέτες σε μία καλοκαιρινή κατασκήνωση.

«Δεν καταλάβαινα τι ήταν, δεν έκανα διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ήταν μια έλξη που ένιωθα, κάτι όμορφο: δεν μπορούσες να περιμένεις να είσαι κοντά του, να σε χαϊδεύει... Ένα μεγάλο συναίσθημα. Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν αυτά τα πράγματα. Είναι μια πολύ συγκινητική ανάμνηση», είχε πει.

«Μια μεγάλη συνεννόηση απέναντι στη ζωή και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο μακροχρόνιος σύντροφός του ήταν ο Σέρτζιο Γκαλεότι, τον οποίο γνώρισε στις διακοπές του στην Τοσκάνη, το 1966, όταν ήταν 32 ετών. Ο Γκαλεότι ήταν 11 χρόνια νεότερός του και μεταξύ τους δημιουργήθηκε αμέσως μια σύνδεση. Σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο Αρμάνι είχε εξομολογηθεί: «Αμέσως με έκανε πατέρα του - αμέσως ένιωσα υπεύθυνος για αυτόν και για τη ζωή του. Ήταν πραγματικά σαν να ήταν το παιδί μου».

Σύντομα, η σχέση τους εξελίχθηκε σε «βαθιά αγάπη» και πρόσθεσε: «Ο όρος “αγάπη” είναι πολύ περιοριστικός. Ήταν μια μεγάλη συνεννόηση απέναντι στη ζωή και τον υπόλοιπο κόσμο».

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, ένα κομμάτι μου πέθανε»

Ο Σέρτζιο ήταν ο άνθρωπος που συνόδευσε τον Αρμάνι στο Μιλάνο και τον ενθάρρυνε να μπει στον χώρο της μόδας λέγοντάς του πως είχε «δυναμική». Ωστόσο το 1985, ο Σέρτζιο εξέπνευσε εξαιτίας ασθένειας σχετιζόμενης με το AIDS. Ο Αρμάνι θυμήθηκε: «Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, ένα κομμάτι μου πέθανε. Πρέπει να πω ότι συγχαίρω τον εαυτό μου λίγο, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο».

Αν και είχε δηλώσει «αδιάφορος» για τον έρωτα, ο Αρμάνι είχε πει πως το πιο κοντινό του πρόσωπο ήταν ο Λέο Ντελ Όρκο, με τον οποίο ζούσε μαζί για πολλά χρόνια. Ως δεξί χέρι του Αρμάνι και επικεφαλής του ανδρικού στυλ, ο 72χρονος Ντελ Όρκο, ήταν σαφώς κοντά του, αλλά η ετικέτα της σχέσης τους παρέμενε ασαφής.