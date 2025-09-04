Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του- Ποιά είναι η τελευταία επιθυμία του

Παγκόσμια θλίψη στον χώρο της μόδας και όχι μόνο, έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ο θρύλος της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στο σπίτι του, όπου βρισκόταν για να αναρρώσει μετά από πρόσφατη νοσηλεία, που είχε κρατηθεί μυστική.

«Με ατελείωτη θλίψη, η Armani Group ανακοινώνει την απώλεια του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμης της: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε η εταιρεία του σε ανακοίνωσή της.

Η κηδεία του, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, θα γίνει ιδιωτικά, όμως η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του οίκου Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Il Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, έφυγε από τη ζωή ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τους αγαπημένους του. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφοσιωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές και στα πολλά τρέχοντα αλλά και μελλοντικά σχέδια.

Στα χρόνια της πορείας του, ο Giorgio Armani διαμόρφωσε ένα όραμα που ξεπέρασε τα όρια της μόδας, αγγίζοντας κάθε πτυχή της ζωής. Προέβλεπε τις εξελίξεις με σπάνια καθαρότητα και ρεαλισμό, καθοδηγούμενος από αδιάκοπη περιέργεια και βαθιά προσοχή στο παρόν και στους ανθρώπους. Στη διαδρομή του αυτή άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό, κερδίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό για την ικανότητά του να συνδέεται με όλους. Πάντα προσηλωμένος στις ανάγκες της κοινωνίας, υπήρξε δραστήριος σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στη στήριξη της αγαπημένης του πόλης, του Μιλάνου.

Ο οίκος Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με ιστορία πενήντα ετών, χτισμένη με υπομονή και συναίσθημα. Ο ίδιος έκανε την ανεξαρτησία – στη σκέψη και στην πράξη – σήμα κατατεθέν του. Η εταιρεία, τώρα και πάντα, θα παραμένει αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν το έργο του Ομίλου με σεβασμό και συνέπεια στις αξίες του.

Η αίθουσα αποχαιρετισμού θα στηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Μιλάνο, στη Via Bergognone 59, στο εσωτερικό του Armani/Teatro. Σύμφωνα με τη ρητή επιθυμία του Giorgio Armani, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί ιδιωτικά.