Συγκίνηση στη συναυλία για τον Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Μια βραδιά που θα θυμούνται για καιρό πέρασαν οι σχεδόν 30.000 θεατές που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για να τραγουδήσουν τον Στέλιο Καζαντζίδη με τη βοήθεια 18 τραγουδιστών στη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κι άφησε το ανεξίτηλο χνάρι του στην ελληνική μουσική.

Τη βραδιά άνοιξε με ποντιακά τραγούδια η Κλαυδία, τιμώντας έτσι την καταγωγή του Στέλιου Καζαντζίδη ενώ ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε μαζί με το κοινό το θρυλικό «Υπάρχω» αλλά και το «Όποια και να' σαι»