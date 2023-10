Λευκό πουκάμισο και άνθη 3D: Η πατρινή Mary Alexandridi στους Dolce e Gabbana

Συνεχίζει την πορεία της στα σαλόνια της διεθνούς luxury fashion η 21χρονη πατρινή Μαρία Αλεξανδρίδη.

Με ύψος 1.78 και κοντοκουρεμένα μαλλιά, ανήκει πλέον σε σημαντικά πρακτορεία του χώρου (Oui Management του Παρισιού, Why Not Μιλάνου, PRM Agency Λονδίνου, View Management Βαρκελώνης, DSM Management Αμβούργου) και ζει μόνιμα στο εξωτερικό ώστε να ανταποκρίνεται ευκολότερα στις απαιτήσεις των fashion weeks και στις φωτογραφίσεις. Περπάτησε σε κάποιες από τις collections που θαυμάζουμε για το φετινό χειμώνα, αναδεικνύοντας τα πλέον επιδραστικά ενδυματολογικά trends: το λευκό πουκάμισο, τα τρισδιάστατα λουλούδια και τις μπουτονιέρες, την εμμονή με το black & white, τα ανοίγματα cut off και τα metallics.

Συγκεκριμένα, την είδαμε για πρώτη φορά στους Dolce e Gabbana με λευκό πουκάμισο και μίνι φουστίτσα γεμάτη άνθη 3D, αλλά και στα catwalks Dior, Chloe, Akris για τη σαιζόν που διανύουμε fall- winter 2023- 2024. Στο Μιλάνο μάλιστα ανάμεσα στους guests της front row ήταν οι διάσημες Κιμ Καρντάσιαν και Λεονί Χαν ενώ στα παρασκήνια έσμιξε με δυο διάσημες συναδέλφους της, την κόρη της Μόνικα Μπελούτσι, Ντέβα Κασέλ και το plus size super model από την Αμερική, Ασλει Γκράχαμ.