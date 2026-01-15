Αιμίλιος Χειλάκης: Το νέο έτος με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι δύσκολα τα πράγματα

Η νέα χρονιά ξεκίνησε για τον Αιμίλιο Χειλάκη με ένα πρόβλημα υγείας, με τον ηθοποιό να χαρακτηρίζει δύσκολη την κατάσταση.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Αιμίλιος Χειλάκης έκανε γνωστό ότι βιώνει μία δύσκολη περίοδο, χωρίς ωστόσο να προχωράει σε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ζήτημα, που αντιμετωπίζει.

Σε ερώτηση που δέχτηκε ο ηθοποιός για το 2026, απάντησε: «Μην με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά».