“Ένας Πικάσο για 100 ευρώ” – Η λοταρία του Christie’s για τον πίνακα του ενός εκατομμυρίου

Για τους περισσότερους, η ερώτηση ακούγεται σχεδόν ειρωνική. Η τέχνη αυτού του μεγέθους ανήκει συνήθως σε μουσεία, ιδιωτικές συλλογές και λίστες δημοπρασιών με τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες του μέσου ανθρώπου. Κι όμως, μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία που φιλοξενείται στο Christie’s επιχειρεί να ανατρέψει αυτή τη συνθήκη -έστω και για έναν τυχερό.

Η κλήρωση με τίτλο «1 Πικάσο για 100 ευρώ» επιτρέπει σε πολίτες από όλο τον κόσμο να αγοράσουν ένα λαχνό αξίας 100 ευρώ και να διεκδικήσουν ένα αυθεντικό έργο του Ισπανού ζωγράφου, αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026 στο Christie’s στο Παρίσι, έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους δημοπρασιών παγκοσμίως, προσδίδοντας στο εγχείρημα κύρος, διαφάνεια και διεθνή προβολή.

Πέρα όμως από το στοιχείο της τύχης, ο πυρήνας της δράσης είναι βαθιά φιλανθρωπικός. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Péri Cochin και επιστρέφει ξανά, συνεχίζοντας την αποστολή της. Την πρώτη φορά, πιο συγκεκριμένα, το 2013 ο οργανισμός συγκέντρωσε κεφάλαια για τη διατήρηση της Τύρου, μιας πόλης που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με την κατασκευή ενός χωριού χειροτεχνίας που βοήθησε στην αναβίωση της παραδοσιακής χειροτεχνίας. Η δεύτερη φορά, το 2020, κινητοποίησε συμμετέχοντες σε περισσότερες από 100 χώρες, συγκεντρώνοντας κεφάλαια για την ΜΚΟ CARE για την υποστήριξη προγραμμάτων καθαρού νερού και υγιεινής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Φέτος, τα έσοδα από την πώληση των λαχνών προορίζονται για τη χρηματοδότηση της έρευνας για το Αλτσχάιμερ, μιας ασθένειας που επηρεάζει εκατομμύρια οικογένειες παγκοσμίως και για την οποία η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να αναζητά αποτελεσματικές θεραπείες. Μετά την κλήρωση, η Fondation Recherche Alzheimer θα προκηρύξει μια μεγάλη πρόσκληση για επιστημονικά έργα σε όλη τη Γαλλία, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το Tête de femme

Το έργο που τίθεται ως έπαθλο αυτή την φορά είναι ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό έργο σε χαρτί. Πρόκειται για το Tête de femme, αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ, που παρέχεται από την Opera Gallery, δημιουργημένο το 1941, σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του Πικάσο. Παρότι δεν πρόκειται για ένα μνημειακό καμβά, η καλλιτεχνική και ιστορική αξία του έργου, παραμένει εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που καθιστά την κλήρωση ακόμα πιο ελκυστική. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο αριθμός των διαθέσιμων λαχνών είναι περιορισμένος, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η αξία της συμμετοχής όσο και η βιωσιμότητα της δράσης.

Η επιλογή του Christie’s ως τόπου διεξαγωγής της κλήρωσης επίσης, δεν είναι απλώς συμβολική. Ο οίκος έχει συνδεθεί ιστορικά με τις μεγαλύτερες στιγμές της αγοράς τέχνης, ενώ η συμμετοχή του εγγυάται τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας. Παράλληλα, η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά, ενισχύοντας την αίσθηση δημόσιας συμμετοχής και απομακρύνοντας κάθε σκιά αμφιβολίας για την διαδικασία διεξαγωγής της λοταρίας.

Μπορούμε όλοι να γίνουμε συλλέκτες;

Το ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, της παραπάνω διαδικασίας βρίσκεται στη φιλοσοφία που υποβόσκει πίσω από την πρωτοβουλία. Σε μια εποχή όπου η τέχνη συχνά κατηγορείται ότι έχει αποκοπεί από το ευρύ κοινό και λειτουργεί αποκλειστικά ως επενδυτικό προϊόν, τέτοιου είδους δράσεις επαναφέρουν τη συζήτηση γύρω από την πρόσβαση. Έστω και μέσω της τύχης, ο «απλός πολίτης» αποκτά θεωρητικά ίσες πιθανότητες με έναν συλλέκτη δισεκατομμυρίων να βρεθεί κάτοχος ενός αριστουργήματος.

Φυσικά, δεν λείπουν και εκείνοι που αποδοκιμάζουν το γεγονός. Κάποιοι υποστηρίζουν για παράδειγμα, ότι η κλήρωση μετατρέπει την τέχνη σε τυχερό παιχνίδι, απομακρύνοντάς την από το πνευματικό της βάθος. Άλλοι επισημαίνουν ότι η πιθανότητα νίκης παραμένει εξαιρετικά μικρή, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική. Ωστόσο, οι διοργανωτές απαντούν ότι ο πραγματικός «νικητής» είναι η έρευνα και κατ’ επέκταση, η κοινωνία. Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται δείχνει πως το κοινό ανταποκρίνεται, όχι μόνο στο δέλεαρ του έργου, αλλά και στη βαθύτερη ανάγκη να συμβάλει σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του.

Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου οι ανισότητες -οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές- γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, η ιδέα ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο συλλογικής προσφοράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το εισιτήριο των 100 ευρώ δεν είναι απλώς ένα στοίχημα τύχης, αλλά και μια μικρή πράξη συμμετοχής σε μια παγκόσμια προσπάθεια, με την ελπίδα ότι η ομορφιά και η δημιουργία μπορούν να υπηρετήσουν έναν σκοπό πέρα από την αισθητική απόλαυση.

*Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Christie’s Paris στις 14 Απριλίου 2026 και θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο στο www.1picasso100euros.com.

