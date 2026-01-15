Σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα

Για αξιόλογη χιονοκάλυψη στην Ελλάδα στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου του φετινού Ιανουαρίου κάνει λόγο η ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr.

Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, στις 12 Ιανουαρίου 2026, η χιονοκάλυψη έφτασε το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψιν τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη από το 2004 (14%).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση ημερήσια χιονοκάλυψη, καθώς και οι ακραίες μέγιστες και ελάχιστες τιμές που έχουν καταγραφεί για κάθε ημέρα του χειμώνα (περίοδος Σεπτεμβρίου-Μαΐου) κατά την περίοδο 2004–2025.