Ο πιο μαγευτικός δρόμος της Ελλάδας -Πού βρίσκεται, γιατί έγινε viral

Με αφορμή τη χιονόπτωση των τελευταίων ωρών σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και ένα νέο εντυπωσιακό βίντεο, θυμόμαστε έναν επαρχιακό δρόμο της Ελλάδας, ο οποίος όποτε χιονίζει μετατρέπεται σε πραγματικό αξιοθέατο.

Παρόλο που, λόγω της μεγάλης ακτογραμμής της, η Ελλάδα έχει αποτυπωθεί στη σκέψη των περισσοτέρων ως καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός, η χώρα μας κρύβει μαγευτικούς προορισμούς και τοπία που φανερώνουν την ομορφιά τους και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, ενώ χαρακτηρίζονται από την ποικιλόμορφη γεωμορφολογία τους.

Μέσα σε αυτή την ποικιλία ξεχωρίζουν και ορισμένα μέρη που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά και θυμίζουν περισσότερο περιοχές του εξωτερικού, παρά τοπία της Ελλάδας.

Μία από αυτές τις σπάνιες γωνιές είναι το Πισοδέρι, μια περιοχή που προσελκύει τα βλέμματα κάθε χειμώνα.

Το Πισοδέρι είναι ένα χωριό, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Βαρνούντα, σε υψόμετρο περίπου 1.420 μέτρων, γεγονός που το καθιστά τον πιο ορεινό οικισμό του Νομού Φλώρινας και έναν από τους πιο ιδιαίτερους της χώρας. Ανήκει στον Δήμο Πρεσπών και απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 29 χιλιομέτρων από την πόλη της Φλώρινας.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook ο χρήστης Makis Litos: