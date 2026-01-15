Ο πιο μαγευτικός δρόμος της Ελλάδας -Πού βρίσκεται, γιατί έγινε viral

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Με αφορμή τη χιονόπτωση των τελευταίων ωρών σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και ένα νέο εντυπωσιακό βίντεο, θυμόμαστε έναν επαρχιακό δρόμο της Ελλάδας, ο οποίος όποτε χιονίζει μετατρέπεται σε πραγματικό αξιοθέατο.
Παρόλο που, λόγω της μεγάλης ακτογραμμής της, η Ελλάδα έχει αποτυπωθεί στη σκέψη των περισσοτέρων ως καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός, η χώρα μας κρύβει μαγευτικούς προορισμούς και τοπία που φανερώνουν την ομορφιά τους και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, ενώ χαρακτηρίζονται από την ποικιλόμορφη γεωμορφολογία τους.
Μέσα σε αυτή την ποικιλία ξεχωρίζουν και ορισμένα μέρη που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά και θυμίζουν περισσότερο περιοχές του εξωτερικού, παρά τοπία της Ελλάδας.
Μία από αυτές τις σπάνιες γωνιές είναι το Πισοδέρι, μια περιοχή που προσελκύει τα βλέμματα κάθε χειμώνα.
Το Πισοδέρι είναι ένα χωριό, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Βαρνούντα, σε υψόμετρο περίπου 1.420 μέτρων, γεγονός που το καθιστά τον πιο ορεινό οικισμό του Νομού Φλώρινας και έναν από τους πιο ιδιαίτερους της χώρας. Ανήκει στον Δήμο Πρεσπών και απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 29 χιλιομέτρων από την πόλη της Φλώρινας.
Ο δρόμος που συνδέει τη Φλώρινα με το χιονοδρομικό κέντρο είναι εκείνος που «κλέβει την παράσταση» κάθε φορά που χιονίζει. Κάθε χειμώνα, το τοπίο ντύνεται με ένα λευκό πέπλο, με τα δέντρα να φορτώνονται με χιόνι μέχρι την κορυφή τους, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικη ταινία του Χόλιγουντ ή από τουριστική καμπάνια κάποια σκανδιναβικής χώρας. Η πυκνή χιονόπτωση, σε συνδυασμό με το πυκνό δάσος και το υψόμετρο, συνθέτουν ένα σκηνικό που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι βρίσκεται στην Ελλάδα.
Κάθε χειμώνα, ο συγκεκριμένος δρόμος γίνεται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς διαδρόμους της χώρας, με τα πλάνα που κάνουν την εμφάνιση τους στα social media και απεικονίζουν το μοναδικό τοπίο να γίνονται διαχρονικά viral.
Όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο, τα δέντρα και το χιόνι μοιάζουν να ενώνονται σε ένα ενιαίο τοπίο, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα φύσης και κόβοντας την ανάσα σε κάθε επισκέπτη που βρίσκεται στην περιοχή για πρώτη φορά.
