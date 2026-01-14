ΑΑΔΕ: Το ΣΔΟΕ γίνεται… ΔΕΟΣ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Τέλος εποχής για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ( ΣΔΟΕ) και τη Γενική Γραμματεία ΣΔΟΕ.

Μετά τη συγχώνευση, το ΣΔΟΕ πλέον «διαγράφεται» και ως αρκτικόλεξο από το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ καθώς, με απόφαση του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή, η υπηρεσία μετονομάζεται και αναδιοργανώνονται σε Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ - ΔΕΟΣ).

Η μετονομασία συνοδεύεται από ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και κάθε μορφής οικονομικής εγκληματικότητας.

Τρεις πυλώνες, μία αποστολή

Η νέα «υπερ-υπηρεσία» της Ανεξάρτητης Αρχής αναλαμβάνει πλέον το σύνολο των ειδικών ερευνών, από τη φοροδιαφυγή μέχρι το κυνήγι αρχαιοκαπήλων, με στόχο τη δημοσιονομική ευστάθεια και την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Η δράση της θα ξεκινά από 16 Μαρτίου και μετά. Θα λειτουργεί με τρεις επιτελικές διευθύνσεις που εποπτεύουν ειδικές επιχειρησιακές μονάδες σε όλη τη χώρα.

- η Διεύθυνση Προγραμματισμού Τελωνειακών Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΤΕΕ) συντονίζει τις Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης, που επικεντρώνονται στο λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή

- η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Φορολογικών Ελέγχων (ΔΙΠΑΦΕΕ) καθοδηγεί τις Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής, ενώ

- η Διεύθυνση Προγραμματισμού Ελέγχων Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΙΠΕΟΕ) εποπτεύει τις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας, που αναλαμβάνουν την έρευνα σύνθετων υποθέσεων διαφθοράς και απάτης.

Διεθνείς συνεργασίες και δικτύωση

Η νέα δομή ενισχύει ρητά τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση διασυνοριακών εγκλημάτων. Οι υπηρεσίες της ΓΔ ΔΕΟΣ θα συνεργάζονται στενά με:

- την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

- τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και

- τις διεθνείς αστυνομικές οργανώσεις EUROPOL και INTERPOL.

Ειδική αναφορά γίνεται στη λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), που συνεργάζεται μέσω του δικτύου CARIN για τον εντοπισμό και τη δέσμευση παράνομων κεφαλαίων.

Από φοροδιαφυγή και ναρκωτικά μέχρι όπλα και αρχαιότητες

Το πεδίο δράσης της ΓΔ ΔΕΟΣ καλύπτει εντυπωσιακά ευρύ φάσμα παραβατικότητας. Εκτός από την δασμοδιαφυγή και την φοροδιαφυγή, οι ειδικές τελωνειακές μονάδες (ΜΕΤΕΛ) θα διενεργούν ελέγχους και για ναρκωτικές ή ψυχοτρόπες ουσίες, προδρόμους ουσιών, όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά, καθώς και για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων και έργων τέχνης που αποτελούν μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον έλεγχο τοξικών και επικίνδυνων ουσιών, όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά υλικά και ρυπαντές του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, οι μονάδες παρακολουθούν τη διακίνηση χρυσού και πολύτιμων λίθων, την παράνομη εμπορία παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«ΔΕΟΣ» παντού και πάντα

Η απόφαση Πιτσιλή προβλέπει ότι οι υπηρεσίες της ΓΔ ΔΕΟΣ «δύνανται να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας» για την επίτευξη της αποστολής τους.

Το προσωπικό υπόκειται σε ειδική διαδικασία ελέγχου ακεραιότητας που περιλαμβάνει έλεγχο ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων και οικονομικών στοιχείων, ενώ προβλέπεται η εκπαίδευσή του σε εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.