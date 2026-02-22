Οι DJs έδωσαν τον παλμό στη Μεγάλη Παρέλαση της Πάτρας

Η καρναβαλική εμπειρία κορυφώθηκε με τη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρα.

Χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης και έζησαν από κοντά ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο χρώματα, εντυπωσιακά άρματα και ασταμάτητη μουσική.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γιορτινής ατμόσφαιρας διαδραμάτισε η ομάδα των DJs που έδωσε τον παλμό της διοργάνωσης. Οι Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος, Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος συνέβαλαν καθοριστικά στην απογείωση της διάθεσης, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με ξεσηκωτικές μουσικές επιλογές που κράτησαν αμείωτο το κέφι μέχρι το τέλος της παρέλασης.