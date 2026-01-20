Kαι οι Take That σε ντοκιμαντέρ του Netflix, πως τους «διέλυσε» η δόξα

Το βρετανικό ανδρικό συγκρότημα «Take That» φαίνεται να παλεύει με την «πίεση» της πορείας του προς τη δόξα σε νέο τρέιλερ επερχόμενης σειράς ντοκιμαντέρ στην tv. Από το πρώην γκρουπ που αγαπήθηκε πολύ, μόνο ο Ρόμπι Γουίλιαμς παρέμεινε στο προσκήνιο και εξελίχθηκε σε pop star πρώτης γραμμής.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε από το Netflix δείχνει τα μέλη του συγκροτήματος να συζητούν για την εμπειρία τους «με τα δικά τους λόγια», μαζί με από αρχειακό, αδημοσίευτο και προσωπικό υλικό.

Η αποκαλυπτική σειρά Take That αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη δραματική διάλυσή του και την επακόλουθη επιστροφή του, με σπάνια πλάνα από τα παρασκήνια.

Οι Take That, που σχηματίστηκαν το 1989 στο Μάντσεστερ, αποτελούνταν αρχικά από τους Γκάρι Μπάρλοου, Χάουαρντ Ντόναλντ, Μαρκ Όουεν, Τζέισον Όραντζ και Ρόμπι Γουίλιαμς.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει μια σειρά από στιγμιότυπα στο απόγειο της φήμης τους τη δεκαετία του 1990, συνοδευόμενα από ηχογραφήσεις από νέες συνεντεύξεις των Μπάρλοου, Όουεν και Ντόναλντ.

«Όσο πιο επιτυχημένοι γινόμασταν, τόσο μεγαλύτερο ήταν το κοινό» αναφέρει ο Χάουαρντ Ντόναλντ.

Στη συνέχεια, το τρέιλερ δείχνει εικόνες από το πλήθος στις συναυλίες του συγκροτήματος και πλάνα από την κατάκτηση βραβείου Brit το 1994.

«Αλλά ήταν επίσης η αρχή του τέλους για εμάς ως συγκρότημα» τονίζει ο Μαρκ Όουεν. Ο Γκάρι Μπάρλοου μιλάει για το βάρος του να είσαι ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός του συγκροτήματος και κάνει λόγο για «απίστευτη πίεση». «Είμαστε πλέον μια επιχείρηση. Μια μηχανή που βγάζει χρήματα για πολλούς ανθρώπους» προσθέτει.

Η σειρά περιγράφεται από το Netflix ως μια «βαθιά προσωπική και έγκυρη ιστορία των Take That».