Οι ΣΦήΓΚΕΣ παρουσιάζουν: «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»- Το δεύτερο σποτάκι τους

Μια κωμωδία γεμάτη γέλιο, μουσική και ανατροπές ανεβαίνει στο Θέατρο Πάνθεον από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου

Μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη γέλιο, μουσική και απρόβλεπτες ανατροπές ετοιμάζονται να παρουσιάσουν οι ΣΦήγΚΕΣ στο Θέατρο Πάνθεον, από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Η θεατρική ομάδα επιστρέφει στη σκηνή με μια παράσταση υψηλής ενέργειας, που υπόσχεται να παρασύρει το κοινό σε μια εκρηκτική θεατρική εμπειρία, συνδυάζοντας χιούμορ, ρυθμό και ζωντανή αλληλεπίδραση με τους θεατές.

Δύο μουσικοί, μια μεταμφίεση ανάγκης και ένα ταξίδι γεμάτο ανατροπές. Μια κλασική κωμωδία γεμάτη χιούμορ και ανατροπές.

Με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ, οι ΣΦήγΚΕΣ παίζουν με το γνωστό σύνθημα και το προσαρμόζουν στη θεατρική πράξη:
«Γιατί κάποιοι το προτιμούν ξανθό… στο θέατρο όμως, το προτιμούν ζωντανό!»

Μείνετε συντονισμένοι- Το δεύτερο τους σποτάκι

