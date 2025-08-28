Birkenstock: Tα «Naples» του φθινοπώρου κόντρα στα πανάκριβα μοκασίνια της high fashion

Μετά από τα ανάρπαστα μοντέλα «Arizona» και «Βοston», ξεκίνησαν να ακούγονται τα «Νaples» της Birkenstock.

Ο λόγος για την εταιρεία που έχουν φορέσει οι πάντες, καθώς τα αναπαυτικά, «τουριστικά» της υποδήματα έγιναν παγκόσμιο must- have τα τελευταία χρόνια. Το φετινό φθινόπωρο, δίνει τη λύση του loafer για κάτι προσιτό και επώνυμο, για εκείνες που δεν θέλουν να ψωνίσουν απομιμήσεις από πολυκαταστήματα, ούτε να ξοδέψουν τεράστια ποσά για εταιρείες high fashion. Συγκεκριμένα, το μοντέλο Naples που ήδη φόρεσαν τα style icons Μπέλα Χαντίντ και Τρέισι Ελις Ρος, συνδυάζει την όψη ενός ιταλικού μοκασινιού με την άνεση ενός clog. Θεωρείται το τέλειο, μεταβατικό παπούτσι για την επιστροφή στην πόλη.

To αμερικάνικο περιοδικό InStyle επισημαίνει πως απέκτησε δημοτικότητα χάρη στο TikTok. Eπίσης αναρωτιέται εάν τα Naples ήδη έγιναν το «it shoe» της σαιζόν fall 2025.