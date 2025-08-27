Κρις Τζένερ: To facelift των 100.000 δολαρίων απλά «για να μεγαλώνεις με χάρη»

Σούσουρο με τις δηλώσεις της mamager των Καρντάσιαν στη Vogue, το δημοσίευμα της Daily Mail

Eξώφυλλα στην Αραβική Vogue στο πλαίσιο φωτογράφισης με ό,τι πιο glam και trendy, για την πασίγνωστη Κρις Τζένερ. Η λεγόμενη mamager του φαινομένου Καρντάσιαν δείχνει ωραιότερη και πιο νέα από ποτέ, χάρη στο πολυσυζητημένο της, πρόσφατο facelift. Tα εντυπωσιακά αποτελέσματα της επέμβασης αρχικά συζητήθηκαν έντονα, όταν πήγε στο Παρίσι για το bachelor της νεόνυμφης πλέον κυρίας Μπέζος. Τώρα, το ανανεωμένο look της είναι πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. «Διατυμπανίζει προκλητικά στα 69 της «για μένα αυτό είναι να μεγαλώνεις με χάρη» ομολογώντας facelift 100.000 δολαρίων», αναφέρει ο τίτλος του σημερινού άρθρου της Daily Mail.

Η Κρις Τζένερ ως cover star

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα αφέθηκε στα χέρια του γιατρού Steven M. Levine, γνωστού ως «facelift maestro». Μάλιστα, η Τζένερ είπε πως είχε ξανακάνει την επέμβαση 15 χρόνια πριν και ήρθε η στιγμή για refresh. «Αποφάσισα πως επιθυμώ την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει χαρούμενη. Eπειδή γίνεσαι ωριμότερη δεν πρέπει να πιστέψεις πως ξόφλησες» τόνισε στη συνέντευξή της στην Vogue Arabia. H μικρότερη κόρη της Κάιλι πήγε μαζί της στο γιατρό, ενώ η Κιμ την υποστήριζε μέσω face time. Επέμεινε μάλιστα πως ανέκαθεν η ίδια και οι κόρες της ήταν ειλικρινής με το κοινό, κινηματογραφώντας όποιες θεραπείες κι αν έκαναν. «Οσα δυσάρεστα κι αν μας συνέβησαν είχαν αληθινή αξία» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Με σύνολο Rabanne και κοσμήματα Van Cleef and Arpels Με total look Gucci

Το περιοδικό πάντως την αποκαλεί μοντέρνα γιαγιά και αδίστακτη CEO, πρωτοπόρο της reality tv. Για όσα ξεκίνησαν στα 51 της, στην εκκίνηση της εκπομπής «Keeping up with Kardashians» είναι αμετανόητη. Οι μεταδόσεις άρχισαν το 2007 και έκαναν γυρίσματα 16 ώρες την ημέρα. «Δεν έχουμε μετανιώσει για τίποτα. Δεν ζω με αμφιβολίες. Εχουμε ένα global show σε 200 χώρες, σε τόσες γλώσσες. Η απίστευτη βάση των θαυμαστών μας είναι συναισθηματικά βασισμένη στην οικογένεια. Ολες οι κόρες μου είναι σκληρά εργαζόμενες επιχειρηματίες» υποστηρίζει. Θυμίζει πως η ίδια ξεκίνησε να δουλεύει παιδάκι 10 ετών σε κατάστημα περιτυλίγματος. Σήμερα με τις δικές της συμφωνίες ως manager, η οικογένεια καμαρώνει και για τα επιτυχημένα labels Kylie Cosmetics, Good American και Skims, που ίδρυσαν οι κόρες της.