Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τράβις Κέλσι της έκανε πρόταση γάμου πριν από δύο εβδομάδες

Πριν από δύο εβδομάδες στο σπίτι του έκανε πρόταση γάμου ο Τράβις Κέλσι στην Τέιλορ Σουίφτ σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του σταρ των Kansas City Chiefs, Έντ.

Το ζευγάρι γνωστοποίησε τον αρραβώνα του την Τρίτη 26 Αυγούστου μέσω μία ανάρτησής στο Instagram.

Ο Έντ Κέλσι μίλησε στον δημοσιογράφο Τζον Κόσιτς του «News 5», αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες της πρότασης γάμου που έκανε ο γιος του. «Ίσως έγινε πριν από δύο εβδομάδες, όχι ακριβώς δύο εβδομάδες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση έγινε στο σπίτι του παίκτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κέλσι σκεφτόταν να καθυστερήσει την πρόταση για να προετοιμάσει μία μεγάλη διοργάνωση, ωστόσο αποφάσισε τελικά να την κάνει νωρίτερα. «Σκεφτόταν να το αφήσει γι’ αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω πως εκείνη ίσως είχε αρχίσει να αγχώνεται λίγο, αλλά εκείνος ήθελε να περιμένει για να το κάνει πιο ξεχωριστό. Του έλεγα συνεχώς ότι μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε, ακόμη και στην άκρη του δρόμου. Όταν γονατίζεις και ζητάς από μια γυναίκα να σε παντρευτεί, αυτό από μόνο του είναι ξεχωριστό», δήλωσε.