Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τράβις Κέλσι της έκανε πρόταση γάμου πριν από δύο εβδομάδες

Ο πατέρας του σταρ των Kansas City Chiefs, Εντ αποκάλυψε συζητήσεις που είχε κάνει με τον γιο του
Πριν από δύο εβδομάδες στο σπίτι του έκανε πρόταση γάμου ο Τράβις Κέλσι στην Τέιλορ Σουίφτ σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του σταρ των Kansas City Chiefs, Έντ.
Το ζευγάρι γνωστοποίησε τον αρραβώνα του την Τρίτη 26 Αυγούστου μέσω μία ανάρτησής στο Instagram.
Ο Έντ Κέλσι μίλησε στον δημοσιογράφο Τζον Κόσιτς του «News 5», αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες της πρότασης γάμου που έκανε ο γιος του. «Ίσως έγινε πριν από δύο εβδομάδες, όχι ακριβώς δύο εβδομάδες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση έγινε στο σπίτι του παίκτη.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κέλσι σκεφτόταν να καθυστερήσει την πρόταση για να προετοιμάσει μία μεγάλη διοργάνωση, ωστόσο αποφάσισε τελικά να την κάνει νωρίτερα. «Σκεφτόταν να το αφήσει γι’ αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω πως εκείνη ίσως είχε αρχίσει να αγχώνεται λίγο, αλλά εκείνος ήθελε να περιμένει για να το κάνει πιο ξεχωριστό. Του έλεγα συνεχώς ότι μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε, ακόμη και στην άκρη του δρόμου. Όταν γονατίζεις και ζητάς από μια γυναίκα να σε παντρευτεί, αυτό από μόνο του είναι ξεχωριστό», δήλωσε.
Περιγράφοντας τη στιγμή, ο Έντ Κέλσι ανέφερε: «Βγήκαν έξω, επρόκειτο να πάνε για δείπνο, και της είπε “ας πιούμε ένα ποτήρι κρασί”. Εκείνος τη ρώτησε τότε και ήταν υπέροχο». Αμέσως μετά, το ζευγάρι έκανε βιντεοκλήσεις με FaceTime με τους γονείς τους. «Μόλις είδα την κλήση και είδα την Τέιλορ δίπλα στον Τράβις, ήξερα τι θα μας πουν», είπε.
Ο Έντ αποκάλυψε ακόμη ότι την Κυριακή 24 Αυγούστου συνόδευσε τον γιο του στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «The Kingdom» στο ESPN. Στη συνέχεια, όπως είπε, μαζί με τη μητέρα του Κέλσι πήγαν για δείπνο στο σπίτι του, όπου η Σουίφτ ετοίμασε το γεύμα. «Καθίσαμε όλοι μαζί στην αυλή, ήταν ένα υπέροχο δείπνο και ήταν όμορφο να τους βλέπεις τόσο ερωτευμένους», τόνισε.
Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε τον αρραβώνα μέσω Instagram γράφοντας: «Η καθηγήτρια Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρόταση που έγινε σε έναν κήπο, ενώ έδειξε και το μονόπετρό της.
