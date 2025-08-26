Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανεβάζει βίντεο από τη θάλασσα: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα»

Φαίνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην καθημερινότητά του, λίγες ημέρες αφότου πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή, έπειτα από αίτημα της μητέρας του και της αδερφής του, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου ένα βίντεο, που τον δείχνει στη θάλασσα.

Στο σύντομο κλιπ που ανέβασε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να κάνει βόλτα στη θάλασσα, με ένα σκάφος. Σε ένα σημείο του βίντεο, ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».