Αρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας
Aρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο με μία ανάρτηση στα social media και πιο συγκεκριμένα, στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν με τον αγαπημένο της να αγκαλιάζονται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό γεμάτο λουλούδια.
«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.
Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, ενώ οι θαυμαστές της τραγουδίστριας προέβλεπαν ήδη από νωρίς την κατάληξή της σε γάμο. Τα σενάρια περί πρότασης εντάθηκαν τον Αύγουστο του 2024, όταν ο δημοσιογράφος Άνταμ Σέφτερ, ο οποίος ασχολείται με το NFL, υπαινίχθηκε σε ζωντανή εκπομπή πως ο Τράβις Κέλσι είχε ήδη αγοράσει δαχτυλίδι.
Τις φήμες ενίσχυσε και η αποκάλυψη πως ο αθλητής είχε ζητήσει την ευχή του πατέρα της Τέιλορ Σουίφτ, Σκοτ Σουίφτ, ήδη από το 2023, ενώ φίλοι του μιλούσαν για προετοιμασίες γύρω από το δαχτυλίδι. Παράλληλα, οι δημόσιες εμφανίσεις της Τέιλορ Σουίφτ με καλυμμένα τα χέρια της τροφοδοτούσαν νέα σενάρια.
Η σχέση τους ήρθε λίγους μήνες μετά τον πολύχρονο δεσμό της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό Τζο Άλγουιν, αλλά και την ολιγόμηνη σχέση της με τον Ματί Χίλι, frontman του συγκροτήματος «The 1975». Ο Τράβις Κέλσι, αντίστοιχα, βρισκόταν σε φάση χωρισμού από την επί χρόνια σύντροφό του, Κέιλα Νικόλ, όταν επιχείρησε να γνωρίσει την Τέιλορ Σουίφτ σε συναυλία της.
Παρά την αρχική της άρνηση να τον συναντήσει στα παρασκήνια, οι δυο τους ήρθαν τελικά κοντά και η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους δεσμούς της διεθνούς σόουμπιζ.
Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί να φεύγουν από το γήπεδο, μετά τη νίκη των «Kansas City Chiefs» επί των «Chicago Bears» την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Το βίντεο σηματοδότησε την πρώτη κοινή θέαση του ζευγαριού από τότε που ξέσπασαν οι φήμες ότι ήταν σε σχέση. Παρά το γεγονός ότι τους βιντεοσκόπησαν, ο σταρ αθλητής και η ποπ σταρ ήταν σε πολύ καλή διάθεση καθώς χαιρέτησαν τους θαυμαστές κατά την έξοδό τους από τον χώρο.
Η στιγμή ήρθε αφού η Σουίφτ εθεάθη σε μια ιδιωτική σουίτα στο Arrowhead Stadium στο Kansas City, Mo., μαζί με τη μητέρα του αστέρα του NFL. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε να χειροκροτεί τον επαγγελματία αθλητή, ενώ φορούσε τα χρώματα της ομάδας του. Αφού ο Κέλσι σημείωσε ένα touchdown στο τρίτο δεκάλεπτο, η τραγουίδιστρια πανηγύρισε με ενθουσιασμό το παιχνίδι και φάνηκε να φωνάζει: «Πάμε!».
«Άρχισα να την ερωτεύομαι για το πόσο γνήσια είναι»
Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast «Bussin' With The Boys», που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο 34χρονος σταρ των Kansas City Chiefs ρωτήθηκε για το ειδύλλιό του με την τραγουδίστρια. Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να βγαίνεις με τη μεγαλύτερη ποπ σταρ του πλανήτη, ο 3 φορές πρωταθλητής του Super Bowl δεν δίστασε να απαντήσει.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλεις να κρατήσεις τα πράγματα ιδιωτικά, αλλά ταυτόχρονα, δεν θέλω να κρύψω τίποτα», είπε ο Κέλσι. «Αυτό είναι το κορίτσι μου. Αυτή είναι η κυρία μου. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν κάθομαι σκεπτόμενος πώς να το ισορροπήσω, λέγοντας: "Πώς μπορώ να το κρατήσω κρυφό;". Απλά δεν θέλεις να αφήνεις τους πάντες να μπαίνουν στην προσωπική σου ζωή και να μπορούν να τη σχολιάζουν, γνωρίζοντας ότι ό,τι κάνει [σ.σ. η Σουίφτ] γίνεται πρωτοσέλιδο».
Και παρά το γεγονός ότι είναι παγκόσμια σταρ, η ικανότητα της Σουίφτ να παραμένει προσγειωμένη είναι αυτό που έκανε τον Κέλσι να την ερωτευτεί. «Έχει πολύ καλή αυτογνωσία», μοιράστηκε. «Καταλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που άρχισα να την ερωτεύομαι, το πόσο γνήσια είναι μόνο με τους φίλους και την οικογένεια». «Μπορεί να γίνει τρελό για κάποιον με τόση προσοχή και εκείνη παραμένει τόσο χαλαρή και κουλ και μπορώ να το θαυμάσω σίγουρα», πρόσθεσε ο αθλητής του NFL.
Τα φιλιά μετά την πρόκριση των Chiefs στο Super Bowl
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας του, Kansas City Chiefs, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Super Bowl. Μετά τη νίκη επί των Buffalo Bills στον τελικό του AFC Championship, το ζευγάρι αντάλλαξε παθιασμένα φιλιά στο γήπεδο Arrowhead, μπροστά στους φίλους και τις οικογένειές τους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr