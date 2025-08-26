Αρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Aρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο με μία ανάρτηση στα social media και πιο συγκεκριμένα, στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν με τον αγαπημένο της να αγκαλιάζονται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό γεμάτο λουλούδια. «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, ενώ οι θαυμαστές της τραγουδίστριας προέβλεπαν ήδη από νωρίς την κατάληξή της σε γάμο. Τα σενάρια περί πρότασης εντάθηκαν τον Αύγουστο του 2024, όταν ο δημοσιογράφος Άνταμ Σέφτερ, ο οποίος ασχολείται με το NFL, υπαινίχθηκε σε ζωντανή εκπομπή πως ο Τράβις Κέλσι είχε ήδη αγοράσει δαχτυλίδι. Τις φήμες ενίσχυσε και η αποκάλυψη πως ο αθλητής είχε ζητήσει την ευχή του πατέρα της Τέιλορ Σουίφτ, Σκοτ Σουίφτ, ήδη από το 2023, ενώ φίλοι του μιλούσαν για προετοιμασίες γύρω από το δαχτυλίδι. Παράλληλα, οι δημόσιες εμφανίσεις της Τέιλορ Σουίφτ με καλυμμένα τα χέρια της τροφοδοτούσαν νέα σενάρια. Η σχέση τους ήρθε λίγους μήνες μετά τον πολύχρονο δεσμό της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό Τζο Άλγουιν, αλλά και την ολιγόμηνη σχέση της με τον Ματί Χίλι, frontman του συγκροτήματος «The 1975». Ο Τράβις Κέλσι, αντίστοιχα, βρισκόταν σε φάση χωρισμού από την επί χρόνια σύντροφό του, Κέιλα Νικόλ, όταν επιχείρησε να γνωρίσει την Τέιλορ Σουίφτ σε συναυλία της. Παρά την αρχική της άρνηση να τον συναντήσει στα παρασκήνια, οι δυο τους ήρθαν τελικά κοντά και η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους δεσμούς της διεθνούς σόουμπιζ. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί να φεύγουν από το γήπεδο, μετά τη νίκη των «Kansas City Chiefs» επί των «Chicago Bears» την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Το βίντεο σηματοδότησε την πρώτη κοινή θέαση του ζευγαριού από τότε που ξέσπασαν οι φήμες ότι ήταν σε σχέση. Παρά το γεγονός ότι τους βιντεοσκόπησαν, ο σταρ αθλητής και η ποπ σταρ ήταν σε πολύ καλή διάθεση καθώς χαιρέτησαν τους θαυμαστές κατά την έξοδό τους από τον χώρο.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme— Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023

Η στιγμή ήρθε αφού η Σουίφτ εθεάθη σε μια ιδιωτική σουίτα στο Arrowhead Stadium στο Kansas City, Mo., μαζί με τη μητέρα του αστέρα του NFL. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε να χειροκροτεί τον επαγγελματία αθλητή, ενώ φορούσε τα χρώματα της ομάδας του. Αφού ο Κέλσι σημείωσε ένα touchdown στο τρίτο δεκάλεπτο, η τραγουίδιστρια πανηγύρισε με ενθουσιασμό το παιχνίδι και φάνηκε να φωνάζει: «Πάμε!».

Taylor Swift (Sagittarius) at the Chiefs game with Travis Kelce (Libra) pic.twitter.com/OgTmrxe5IB— Pop Flop (@ThePopFlop) September 25, 2023

«Άρχισα να την ερωτεύομαι για το πόσο γνήσια είναι» Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast «Bussin' With The Boys», που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο 34χρονος σταρ των Kansas City Chiefs ρωτήθηκε για το ειδύλλιό του με την τραγουδίστρια. Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να βγαίνεις με τη μεγαλύτερη ποπ σταρ του πλανήτη, ο 3 φορές πρωταθλητής του Super Bowl δεν δίστασε να απαντήσει. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλεις να κρατήσεις τα πράγματα ιδιωτικά, αλλά ταυτόχρονα, δεν θέλω να κρύψω τίποτα», είπε ο Κέλσι. «Αυτό είναι το κορίτσι μου. Αυτή είναι η κυρία μου. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν κάθομαι σκεπτόμενος πώς να το ισορροπήσω, λέγοντας: "Πώς μπορώ να το κρατήσω κρυφό;". Απλά δεν θέλεις να αφήνεις τους πάντες να μπαίνουν στην προσωπική σου ζωή και να μπορούν να τη σχολιάζουν, γνωρίζοντας ότι ό,τι κάνει [σ.σ. η Σουίφτ] γίνεται πρωτοσέλιδο».

Travis Kelce on his relationship with Taylor Swift:

"You wanna keep things private but at the same time I'm not here to hide anything. That's my girl, that's my lady. I'm proud of that." pic.twitter.com/f3IVNpb7hP— Pop Base (@PopBase) June 25, 2024

Και παρά το γεγονός ότι είναι παγκόσμια σταρ, η ικανότητα της Σουίφτ να παραμένει προσγειωμένη είναι αυτό που έκανε τον Κέλσι να την ερωτευτεί. «Έχει πολύ καλή αυτογνωσία», μοιράστηκε. «Καταλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που άρχισα να την ερωτεύομαι, το πόσο γνήσια είναι μόνο με τους φίλους και την οικογένεια». «Μπορεί να γίνει τρελό για κάποιον με τόση προσοχή και εκείνη παραμένει τόσο χαλαρή και κουλ και μπορώ να το θαυμάσω σίγουρα», πρόσθεσε ο αθλητής του NFL. Τα φιλιά μετά την πρόκριση των Chiefs στο Super Bowl Η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας του, Kansas City Chiefs, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Super Bowl. Μετά τη νίκη επί των Buffalo Bills στον τελικό του AFC Championship, το ζευγάρι αντάλλαξε παθιασμένα φιλιά στο γήπεδο Arrowhead, μπροστά στους φίλους και τις οικογένειές τους.