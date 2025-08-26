Ο Γουίλ Σμιθ κατηγορείται για δημιουργία βίντεο με AI από συναυλία του!

Για τη χρήση AI σε πρόσφατο βίντεό του στα social media κατηγορείται ο Γουίλ Σμιθ, με τους θαυμαστές του να κάνουν λόγο ότι παρουσιάζονται πρόσωπα σε συναυλία του, που ενδέχεται να αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο 56χρονος καλλιτέχνης ξεκίνησε τη βρετανική περιοδεία του «Based on a True Story» το Σάββατο 24 Αυγούστου στο Σκάρμπορο, προκειμένου να προωθήσει το νέο του άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο.

Ωστόσο, ένα βίντεο στο επίσημο κανάλι του στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τίτλο «η αγαπημένη μου στιγμή από την περιοδεία είναι να σας βλέπω από κοντά. Ευχαριστώ που με βλέπετε κι εσείς», έγινε viral, καθώς οι θαυμαστές του ισχυρίστηκαν στα social media ότι χρησιμοποιεί πλάνα που δημιουργήθηκαν με AI: θολές φιγούρες και περίεργα σχηματισμένα χέρια, ορισμένα με έξι δάχτυλα.