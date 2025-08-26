Συγκινητική πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου

Μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό
Μια πρωτότυπη και άκρως ρομαντική πρόταση γάμου έκανε ορειβάτης στην αγαπημένη του, σε υψόμετρο 2.918 μέτρων στον Όλυμπο.
Τη συγκινητική σκηνή καταγράφει βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο λογαριασμός Weddingbyastir και φαίνεται να τραβήχτηκε από wedding planner που συμμετείχε στην ανάβαση.
«POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: "Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ΝΑΙ". Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή», αναφέρει το κείμενο της ανάρτησης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr