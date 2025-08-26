Συγκινητική πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου

Μια πρωτότυπη και άκρως ρομαντική πρόταση γάμου έκανε ορειβάτης στην αγαπημένη του, σε υψόμετρο 2.918 μέτρων στον Όλυμπο.

Τη συγκινητική σκηνή καταγράφει βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο λογαριασμός Weddingbyastir και φαίνεται να τραβήχτηκε από wedding planner που συμμετείχε στην ανάβαση.