Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της, η κηδεία της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Η μέρα που θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, γίνεται μέρα αποχαιρετισμού

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Παξών μετά τον τραγικό θάνατο ενός 4χρονου κοριτσιού, το οποίο πνίγηκε σε πισίνα βίλας στο νησί.

Η κηδεία του παιδιού θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα στον Λογγό Παξών. Συγκλονίζει το γεγονός ότι η ημέρα της κηδείας συμπίπτει με τα γενέθλιά της, καθώς το κοριτσάκι θα γινόταν 4 ετών.

Η υπόθεση έχει σκορπίσει θλίψη και σοκ στους κατοίκους του νησιού, ενώ οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

