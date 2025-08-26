Πάτρα: Σε καλή κατάσταση στο «Καραμανδάνειο» η 14χρονη που κινδύνεψε να πνιγεί στη Ζάκυνθο

Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο « Καραμανδάνειο » της Πάτρας μία 14χρονη, η οποία το μεσημέρι της Δευτέρας παραλίγο να χάσει τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία Καλαμάκι της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα, όμως της παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια, μέσω Κυλλήνης, διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Για το περιστατικό, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, προχώρησε στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης, με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» (άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα). Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αποδείχθηκε ότι την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους στη θάλασσα.