Ηλεία: Στη φυλακή ο 22χρονος για τον βιασμό 66χρονης

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 22χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης γυναίκας σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στην Ηλεία.

Ο νεαρός απολογήθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/8) ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας και, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο 22χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την καταγγελία της γυναίκας. Κατά την προανάκριση, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στην πράξη επειδή βρισκόταν σε «φόρτιση» λόγω πρόσφατου χωρισμού από τη σύντροφό του.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.