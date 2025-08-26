Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Στη φυλακή ο 22χρονος για τον βιασμό 66χρονης

Ηλεία: Στη φυλακή ο 22χρονος για τον βια...

Απολογήθηκε στην ανακρίτρια

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 22χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης γυναίκας σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στην Ηλεία.

Ο νεαρός απολογήθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/8) ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας και, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο 22χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την καταγγελία της γυναίκας. Κατά την προανάκριση, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στην πράξη επειδή βρισκόταν σε «φόρτιση» λόγω πρόσφατου χωρισμού από τη σύντροφό του.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νέα αυτοψία για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο ζητούν οι δικαστικές αρχές

Πάτρα: Σε καλή κατάσταση στο «Καραμανδάνειο» η 14χρονη που κινδύνεψε να πνιγεί στη Ζάκυνθο

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει σε προσλήψεις, ωράριο και άδεια αναψυχής

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βιασμός Ηλεία

Ειδήσεις