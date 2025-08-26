Έγινε μπαμπάς ο Ανδρέας Γεωργίου- Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου

Η συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού μέσα από το μαιευτήριο
Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, οι οποίοι έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Η γνωστή ηθοποιός από την Κύπρο έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι σήμερα, Δευτέρα 26 Αυγούστου, σε ιδιωτική κλινική της Λευκωσίας.
Η τρυφερή ανάρτηση
Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός με μία ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας όσα νιώθει για αυτή τη μοναδική στιγμή.
«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.
Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.
Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ανδρέας Γεωργίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr