Η «Quite luxury» της Ρόζι Χάντιγκτον: Αψογη ακόμα και με λευκό μπλουζάκι- μαύρο παντελόνι

Πώς δείχνει η Ρόζι Χάντιγκτον τόσο καλοντυμένη και κομψή, φορώντας απλά ένα λευκό τισερτ και ένα μαύρο χαλαρό παντελόνι; Μα αυτό ακριβώς ζητάει ο κόσμος της μόδας αυτή τη στιγμή παγκοσμίως! Το πολυσυζητημένο κίνημα της «ήσυχης πολυτέλειας- quite luxury» έχει εξελιχθεί στο απόλυτο ζητούμενο της all day ένδυσης. Ειδικά τώρα που το φαντεζί και ταξιδιάρικο βεστιάριο του θέρους υποχωρεί, αποτελεί και το τέλειο μεταβατικό ντύσιμο για το φθινόπωρο.

Πως τα καταφέρνει; Ακολουθεί τις αρχές της quite luxury. Επιλέγει ρούχα απλά και αφαιρετικά που φαντάζουν αυτόματα εκλεπτυσμένα. Χάρη στα εκλεκτά υφάσματα υψηλής ποιότητας και υφής, την προσεγμένη ραφή με το εξαιρετικό φινίρισμα και τις ενδιαφέρουσες «γραμμές» παρατηρούμε basics, δηλαδή διαχρονικά κομμάτια να μαγνητίζουν το βλέμμα. Αυτή η τάση εκπροσωπήθηκε με συνέπεια από συγκεκριμένα brands τα τελευταία χρόνια. The Row, Totême, Bottega Veneta, Μax Mara, Loro Piana είναι κάποια από αυτά, ενώ ακόμα και η πιο προσιτή «αλυσίδα» Massimo Dutti ακολούθησε αυτή τη φιλοσοφία. Mε τη νέα σαιζόν, Prada και Ferragamo κινούνται σε αυτή τη λογική, ενώ ακόμα και στα αξεσουάρ μια κλασική τσάντα της Tods είναι πιο επίκαιρη από άλλες με έντονο logo ή prints. Oι μεγαλύτερες θα θυμάστε τις παλιότερες εποχές σε Calvin Klein, Chloe, Celine και γενικότερα το μινιμαλισμό των nineties. Κάτι τέτοιο, ανανεωμένο είναι η σημερινή quite luxury.

H Ρόζι μέσα στον Αύγουστο της Καλιφόρνια, ξεσήκωσε τα φλας με συνηθισμένο φανελάκι και φαρδύ τζιν, ή με ποδηλατικό σορτσάκι και γκρι φούτερ. Τα δυο looks της που έγιναν είδηση ήταν ένα σε λευκό- μαύρο που θα δεσπόζει το χειμώνα. Τα ρούχα ήταν όλα The Row, μαζί με την τσάντα και τις αστικές σαγιονάρες. To λευκό μπλουζάκι με το φαρδύ παντελόνι συνδυάστηκε με μαύρα γυαλιά Saint Laurent και Τhe Attico platform sandals ενώ το λευκό outfit ήταν ολοκληρωτικά The Row.