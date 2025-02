Τζέσικα Τσαστέιν: Μαγικό, total pink look στη Berlinale, παραμένει μούσα του Gucci

Πήγε Βερολίνο και τρέλανε τα φλας.

Κάτοχος Οσκαρ και Χρυσής Σφαίρας, η διάσημη ηθοποιός και παραγωγός Τζέσικα Τσαστέιν είναι κατά την άποψή μας, μια από τις ωραιότερες γυναίκες σήμερα στο Χόλιγουντ.

Με αφετηρία την Καλιφόρνια, είναι απόφοιτος του περίφημου Juilliard School και όλες οι ταινίες της είναι εξαιρετικές (Zero Dark Thirty, The Tree of Life, The Help, Interstellar κ.α.) αποφέροντάς της πολλές υποψηφιότητες για βραβεία, ενώ έχει διακριθεί και για τις ερμηνείες της στην τηλεόραση.

Στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ονομαστό ως Βerlinale, πρόβαλε το νέο της φιλμ Dreams, ένα σκοτεινό δραματικό ρομάντζο του Μεξικανού σκηνοθέτη Michel Franco. Ενσαρκώνει μια πλούσια κοσμική από το Σαν Φρανσίσκο, η οποία ερωτεύεται έναν Λατίνο χορευτή μέσα σε αποπνικτικό σκηνικό κοινωνικής υποκρισίας. Ηδη μάλιστα, οι πρώτες κριτικές είναι εγκωμιαστικές. Η 47χρονη Τσαστέιν πρωτοστάτησε στην επίσημη πρώτη προβολή ως απόλυτη μούσα του οίκου Gucci. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει το ιταλικό label. Προτιμάει μάλιστα τα πιο glam και μεγαλοπρεπή outfits που ξεσηκώνουν τα βλέμματα μεμιάς.