Mας απογοήτευσε η Μπρίτζετ Τζόουνς, προφανώς μεγάλωσε αλλά δεν ενηλικιώθηκε ποτέ

Πήγαμε στα Options Cinemas της Veso Mare γνωρίζοντας βέβαια ότι θα δούμε μια εύπεπτη και διασκεδαστική κομεντί για γυναίκες.

Δεν είναι δηλαδή πως περιμέναμε κάτι υψηλά καλλιτεχνικό και βαθυστόχαστο. Επειδή όμως έχουμε διαβάσει το ομώνυμο βιβλίο, ανακαλύψαμε ένα φιλμ για την tv, απλά για να περάσεις την ώρα σου, παρακολουθώντας διάσημους ηθοποιούς να πηγαινοέρχονται. Η πολυδιαφημισμένη κωμωδία «Bridget Jones- Mad about the Boy» είναι ένα σίκουελ που δεν πείθει σε κανένα επίπεδο. O στόχος είναι άραγε να φαντάζει τόσο απλοϊκά μελό;

Η Ρενέ Ζελβέγκερ, μια ηθοποιός βραβευμένη με Οσκαρ, κινείται σαν νευρόσπαστη καρικατούρα του εαυτού της ή ρεμβάζει κουραστικά μετρώντας τις απώλειες της ζωής της. Στο best seller, ως single mum καλείται σφαιρικά να επανεφεύρει τον εαυτό της- σε διάθεση, σωματική φόρμα, ντύσιμο, αντιλήψεις- να κατορθώσει να μπει στον κόσμο των διαδικτυακών ραντεβού και να βρει εραστή με υπαρξιακό καρδιοχτύπι. Ωριμάζει σταδιακά μαζί με τον περίγυρό της, μέσα από το life style του σχολείου των παιδιών της και της ίδιας της πόλης του Λονδίνου. Στην ταινία όλα προκύπτουν ουρανοκετάβατα, τα αστεία είναι χοντροκομμένα ενώ η σχέση της με το νεαρό Ρόξτερ εκτυλίσσεται τελείως επιφανειακά.