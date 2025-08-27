Tέιλορ Τζόνσον ή Καβίλ ως Τζέιμς Μποντ; Aνάστατα τα γραφεία στοιχημάτων στη Βρετανία

Ταυτισμένοι με τα κλασικά πρότυπα ομορφιάς, κόντρα δηλαδή στον προκάτοχό τους Ντάνιελ Κρεγκ, έχουν εξασφαλίσει τις πιο θετικές απόψεις.

Ο 35χρονος Ααρον Τέιλορ Τζόνσον, κάτοχος Χρυσής Σφαίρας (ταινίες Anna Carenina, Avengers, Godzilla, Nocturnals Animals) και ο 42χρονος Χένρι Καβίλ (πρώην Superman και πρωταγωνιστής της σειράς The Witcher) δείχνουν να προπορεύονται ως φαβορί για το διάσημο ρόλο του πράκτορα Τζέιμς Μποντ.

Αν και στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Μποντ, τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν το τελευταίο διάστημα στη Νο1 θέση τον Τέιλορ-Τζόνσον. Όμως εδώ και λίγες ημέρες ξανακούγεται δυναμικά ο Χένρι Καβίλ. Ο δεύτερος ήταν άλλωστε να πάρει το ρόλο και παλιότερα, αλλά ο Κρεγκ παρέμεινε. Η περίπτωσή του συζητιέται εδώ και 10 χρόνια αλλά δεν κατορθώνει να επικρατήσει.

Πώντως την πρώτη πεντάδα υποψηφίων συμπληρώνουν οι Τέο Τζέιμς, Κάλουμ Τέρνερ και Χάρις Ντίκινσον. Ακόμα και το όνομα του Τομ Χόλαντ είναι στο προσκήνιο έστω κι αν εμφανισιακά δεν «κολλάει» με τις χάρες του Μποντ.

